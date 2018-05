Londýn/Praha - Britská telekomunikační společnost Vodafone Group se dohodla na převzetí aktivit poskytovatele kabelové televize a širokopásmových služeb Liberty Global v České republice, Německu, Maďarsku a Rumunsku. Firma dnes oznámila, že transakce v hodnotě 18,4 miliardy eur (471 miliard Kč) zahrnuje mimo jiné i největší českou kabelovou společnost UPC.

Dohoda je jednou z největších akvizic v historii společnosti Vodafone. Ta je druhým největším mobilním operátorem na světě a působí také v České republice.

Pro zajímavost - celková hodnota transakce odpovídá více než třetině loňských příjmů českého státního rozpočtu. Vodafone podle dohody zaplatí společnosti Liberty Global 10,8 miliardy eur (276 miliard Kč) v hotovosti a navíc převezme dluh 7,6 miliardy eur (195 miliard Kč).

Součástí dohody jsou rovněž aktivity UPC v Maďarsku a Rumunsku, a také německá společnost Unitymedia. Dohodu ale pravděpodobně čeká zdlouhavé schvalování ze strany regulačních orgánů, uvedla agentura Reuters. Vodafone očekává, že transakce bude dokončena zhruba v polovině příštího roku.

Proti transakci se staví například německý telekomunikační operátor Deutsche Telekom. Vodafone o rozhovorech o převzetí některých evropských aktivit Liberty Global informoval již v únoru a šéf Deutsche Telekom Timotheus Höttges tehdy transakci označil za "zcela nepřijatelnou". Součástí skupiny Deutsche Telekom je rovněž společnost T-Mobile Czech Republic, která je podle počtu zákazníků největším mobilním operátorem v České republice.

Generální ředitel Liberty Global Mike Fries uvedl, že transakce vytvoří silnějšího konkurenta skupině Deutsche Telekom, což je podle něj v zájmu Německa. "Domnívám se proto, že to bude schváleno (regulátory) a že to rozhodně bude v nejlepším zájmu spotřebitelů," prohlásil Fries. Vodafone už před pěti let převzal za 7,7 miliardy eur největšího německého provozovatele kabelové televize Kabel Deutschland.

UPC dnes oznámila, že v prvním čtvrtletí meziročně zvýšila počet zákazníků v České republice o téměř dvě procenta na 617.500. Vodafone ČR v loňském roce zvýšil počet zákazníků o pět procent na 3,78 milionu.

UPC poskytuje televizní služby, vysokorychlostní internet nebo služby spojené s telefonováním prostřednictvím pevné linky. Počet uživatelů internetu firma v České republice v prvním čtvrtletí zvýšila o 19.300 na 500.800 a poprvé přesáhla půlmilionovou hranici. Množství předplacených TV služeb vzrostlo o 24.800 na 532.900 a počet zákazníků telefonních služeb se zvýšil o 26.200 na 173.100 uživatelů.