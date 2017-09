Týnec nad Sázavou (Benešovsko) - Spíše průměrnou sezonu mají za sebou půjčovny lodí na Sázavě a Berounce ve středních Čechách. Za ideální jejich provozovatelé pokládají, když je v řekách dostatek vody a k tomu ještě pěkné počasí.

"Nahlížíme na to hlavně podle stavu vody v řece. Pokud jde o počasí, to už bychom chtěli opravdu moc, aby bylo dost vody a ještě bylo hezky," řekla ČTK Maria Biolková z turistického centra v Týnci nad Sázavou na Benešovsku. Z pohledu posledních let sice nastalo mírné zlepšení, z dlouhodobějšího hlediska však letošní vodácká sezona na Sázavě patřila k průměrným nebo lehce podprůměrným.

"V letech 2014 a 2015 byla opravdu velká sucha, rok 2016 to byl trochu lepší a letos to bylo zase o něco lepší než loni, nicméně pořád bojujeme s tím, že je vody málo," uvedla Biolková. Připomněla, že například mezi Týncem a Pikovicemi je krásný peřejnatý úsek, který ocení zkušení vodáci. "Ale krásný je jen tehdy, když má vodu," podotkla. Naopak střední tok, který je klidnější, bývá sjízdný pořád.

Průměrnou sezonu mají za sebou i provozovatelé půjčoven na Berounce. "Bylo to podobné jako každý rok. Přibývá konkurence, ale jinak to bylo stejné," řekl ČTK Petr Zavadil z půjčovny lodí v Hořovicích na Berounsku. Problémy s množstvím vody podle něj nejsou. "Berounka je napájená z Hracholusk, takže má minimální stav sjízdnosti zaručený skoro po celý rok," dodal.

Kromě lodí si lidé objednávají i doplňkové služby, například odvoz bagáže do cílové stanice. Méně zkušení vodáci se zajímají například o školení nebo pomoc instruktora.

Ve Středočeském kraji mohou vodáci jako svůj cíl zvolit řadu řek. Délka sjízdnosti jednotlivých toků záleží na aktuálním počasí. Vyjet na lodi mohou lidé také na Labi či Vltavě.