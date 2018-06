Praha - Kvalita vody ve většině přírodních koupališť v Česku je v pořádku. Na několika místech už ale hygienici odhalili problémy, kvůli kterým vodu označili za nevhodnou ke koupání. V rybníku Sykovec na Žďársku platí kvůli sinicím dokonce zákaz koupání. ČTK to zjistila z dat krajských hygienických stanic.

Plavci by se měli vyhnout i Velkému rybníku v rekreační oblasti u Hroznětína na Karlovarsku a vodní nádrži Skalka na Chebsku, které zamořily sinice. Na obou koupalištích se sinice vyskytují každoročně, v loňské sezoně na obou místech hygienici v druhé polovině sezony vyhlásili i zákaz koupání. Koupání v zamořené vodě může při krátkodobém pobytu vyvolat alergické reakce, například v podobě vyrážky nebo podráždění očí.

Nevhodný ke koupání je v současnosti také rybník Valcha na Klatovsku. Kvůli potenciálně toxickým sinicím je tam zvýšené hygienické riziko pro plavce. Zákaz koupání platí od minulého týdne také v rybníce Sykovec na Žďársku. Důvodem je velké množství sinic, které mohou způsobit akutní poškození zdraví.

V některých přírodních koupalištích se sice kvalita vody od minulého týdne mírně zhoršila, ale i tak se v nich lze koupat bez obav. To je případ některých koupališť na Brněnské přehradě. Za drobné zhoršení podmínek může většinou počasí. Kvůli vedru se mohou množit sinice, kvůli dešti se ve vodě mohou objevit naplavené nečistoty. "Všechno je dnes urychlené, voda je teplejší a má třeba už 25 stupňů. To nikdy v minulosti v červnu nebývalo. Je víc slunce, vyšší teplota, může se to více přemnožovat," řekl ČTK ředitel odboru hygieny obecné a komunální Miroslav Staněk. Podle něj se situace urychlila o dva nebo o tři týdny, ale nepřinesla žádné výrazné zhoršení.

Mírně zhoršenou jakost vody zjistili hygienici také v Plzni na Košuteckém jezírku a v Šídlovském a Seneckém rybníku a na přehradě Hracholusky v lokalitě Radost. Špatná kvalita vody je na přehradě České údolí v Plzni, jsou v ní sinice a průhlednost vody byla dnes ráno 45 centimetrů. Koupání tam už nelze doporučit.

Osprchovat by se lidé měli po plavání ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel na Zlínsku. "Za mírně zhoršené vlastnosti vody může její zakalení a tedy snížená průhlednost. Je v ní také zvýšený obsah chlorofylu," uvedla Eva Javoříková z krajské hygienické stanice.