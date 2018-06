Praha - Kvalita vody v přírodních koupalištích v Česku je před prázdninami většinou dobrá. Přesto se již vyskytly první lokality, ve kterých je vyhlášen zákaz koupání, jako například v rybníku Sykovec na Žďársku a Rosnička na Svitavsku. Závadnou vodu zjistili hygienici i v biotopech v Modré na Uherskohradišťsku a v Honěticích na Kroměřížsku. ČTK to zjistila z dat krajských hygienických stanic. Chladné a deštivé počasí v posledních dnech ke koupání neláká, teploty ke 30 stupňům by se podle předpovědi měly vrátit v polovině příštího týdne.

Častou příčinou horší kvality vody v přírodních koupalištích jsou sinice, které mohou u koupajících vyvolat například vyrážky, podráždění očí či rýmu, ale i žaludeční a střevní potíže nebo jaterní problémy. Výskyt sinic ve vodě si mohou lidé ověřit jednoduchým testem, kdy vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená, nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.

Ve zlínských biotopech bylo zjištěno mikrobiologické znečištění nad stanovený limit, řekla ČTK Eva Javoříková z Krajské hygienické stanice ve Zlíně. Provozovatelé obou biotopů podle ní musejí vyhlásit zákaz koupání a zajistit nápravu. Kvalita vody v dalších přírodních koupalištích Zlínského kraje zůstává i nadále dobrá.

Na Vysočině v rybníku Sykovec platí zákaz koupání od 7. června, i v tomto týdnu při poslední kontrole bylo v jeho vodě velké množství sinic, z nichž by se mohly uvolňovat toxiny. V kraji se voda zhoršila i v některých dalších přírodních koupalištích. Nevhodný ke koupání je podle hygieniků rybník Černý na Jihlavsku, kde také přibylo sinic. Čistou vodu na Vysočině nabízí devět z 18 zkontrolovaných vodních ploch.

Nevhodná je voda ke koupání také v nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku, hrozí tam kožní problémy cerkarie, tedy larvy motolic. Problémy jsou tam ale dlouhodobě, na dalších přírodních koupalištích v regionu je kvalita vody stále dobrá. Hygienici v Plzeňském kraji nedoporučují ke koupání rybník Valcha na Klatovsku. Zvýšené množství sinic tam může představovat pro plavce hygienické riziko.

Odborníci upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí. Hygienici sledují kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webových stránkách. Jinde není kvalita vody monitorována, a koupání je tam tak na vlastní nebezpečí.