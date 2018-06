Praha - Voda v přírodních koupalištích v Česku je podle hygieniků stále většinou v pořádku, ale místy se již objevují zdraví nebezpečné sinice. Těmto bakteriím, vytvářejícím škodlivé látky, se daří zvláště za veder, která v poslední době zasáhla republiku. V pátek a o víkendu se však podle meteorologů výrazně ochladí, denní teploty mohou klesnout až na 13 stupňů.

Třeba ve středočeských přírodních koupalištích je zatím kvalita vody navzdory vysokým teplotám velmi dobrá. Většinu sledovaných přírodních koupališť hodnotí hygienici stupněm jedna, tedy s vodou vhodnou ke koupání bez omezení. Na jihu Čech se ale v lipenské nádrži u pláže poblíž Lipna nad Vltavou objevily sinice, takže hygienici doporučují lidem po koupání sprchu. Dlouhodobě je voda nevhodná ke koupání ve Staňkovském rybníku, v dalších jihočeských koupalištích se ale lidé koupat mohou.

V Plzeňském kraji hygienická stanice nedoporučuje ke koupání kvůli sinicím rybník Valcha na Klatovsku a přehradu České údolí u Plzně. Naopak na přehradě Hracholusky, rybnících Bolevecké soustavy nebo Kamenném rybníku panují velmi dobré podmínky. V Karlovarském kraji je kvůli sinicím a vodnímu květu voda nevhodná ke koupání v nádrži Skalka u Chebu a Velkém rybníku u Hroznětína na Karlovarsku. Jinak je ale kvalita vody v regionu dobrá. V Ústeckém kraji byly překročeny limity výskytu sinic a chlorofylu v jezeře Chmelař na Litoměřicku, a voda tam proto není vhodná ke koupání.

Na většině přírodních koupališť v Libereckém kraji je voda stále čistá. Na Máchově jezeře na Českolipsku a v koupališti v Chrastavě u Liberce ale mohou mít zdravotní problémy po koupání citlivější lidé, tedy těhotné ženy, alergici či děti. V Královéhradeckém kraji je voda vesměs v pořádku a podobně je na tom i sousední Pardubický kraj. Jedinou výjimkou je rybník Rosnička na Svitavsku, kde hygienici kvůli sinicím koupání zakázali.

Na Vysočině zůstává v platnosti zákaz koupání v rybníku Sykovec na Žďársku, který vydali krajští hygienici 7. června. Nižší čistotu vody pak mají rybníky Černý na Jihlavsku, Medlov na Žďársku a přehrada Sedlice na Pelhřimovsku. Na jižní Moravě je mírně zhoršená kvalita vody na všech koupalištích Brněnské přehrady, voda je ale stále vhodná ke koupání. V Moravskoslezském kraji je v přírodních nádržích voda většinou vhodná ke koupání. Výjimkou je dlouhodobě pouze nádrž Brušperk na Frýdecko-Místecku, kde mohou lidem způsobit kožní problémy cerkarie, tedy larvy motolic.

Sinice, které jsou častou příčinou horší kvality vody v přírodních koupalištích, mohou u koupajících vyvolat například vyrážky, podráždění očí či rýmu, ale i žaludeční a střevní potíže nebo jaterní problémy. Výskyt sinic ve vodě si mohou lidé ověřit jednoduchým testem, kdy vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená, nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.