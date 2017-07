Praha - Kvalita vody v českých přírodních koupalištích je většinou dobrá. V některých místech se ale začíná zhoršovat, což je třeba případ rybníku Rosnička na Svitavsku. Sinice se objevují i jinde, zákazy koupaní ale kvůli tomu vyhlášené nejsou, většinou stačí se po vykoupání osprchovat. Kvalitě vody prospívá současné chladné a deštivé počasí, které ale naopak lidi odrazuje od návštěvy koupališť, zjistila ČTK.

Kromě Rosničky by se lidé neměli koupat ani Velkém rybníce u Hroznětína, nevhodná voda je také na plzeňské přehradě České údolí, na koupališti v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku a v nádrži Sedlice na Pelhřimovsku.

Zhoršení kvality vody zaznamenali hygienici například i v nádrži Brušperk v Moravskoslezském kraji. Sinice tam mohou u některých vnímavých jedinců, jako jsou malé děti, těhotné ženy, alergici či osoby s oslabeným imunitním systémem vyvolat zdravotní potíže. Měli by se proto po koupání osprchovat, nejlépe v pitné vodě. Podobný postup by měli lidé volit i na jiných místech, třeba ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel, v přehradě Seč nebo v rybnících Černý na Jihlavsku a Medlov na Žďársku.

Výskyt sinic mohou lidé ověřit jednoduchým testem, kdy vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jde o sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně půjde o řasy.

Většina koupališť ale stále nabízí dobrou a zdravotně nezávadnou vodu a pro lidi tak zůstává hlavní překážkou ke koupání chladné počasí a déšť. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by se to nemělo zlepšit ani v další dny. V pátek má být 19 až 23 stupňů Celsia, v sobotu ještě chladněji a navíc se budou na většině území vyskytovat přeháňky. Oteplovat se začne až v příštím týdnu, třicítku by ale teploty měly překročit nejdříve ve středu.