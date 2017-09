Praha - Až ve dvou třetinách případů domácího násilí v Česku hrál roli alkohol. Kolem 70 procent žen, jejichž partner se minimálně jednou týdně opil, násilí doma zažilo. Novinářům to řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle něj se vliv alkoholu při domácím a sexuálním násilí i zneužívání dětí opomíjí. Na problém by měla upozornit kampaň a chystají se návrhy opatření k omezení nadměrného pití.

"Téma alkoholu ve spojení s kriminálními činy a domácím násilím jsme dlouho opomíjeli. Máme obrovský dluh. Téměř se o tom nemluví. Alkohol hraje v řadě trestných činů roli a je třeba přestat se tvářit, že tento jev neexistuje," uvedl Vobořil. Dodal, že Češi jsou k pití alkoholu velmi tolerantní.

Podle koordinátora kvůli přehlížení problému chybí čísla a studie o dopadech alkoholu, výzkumů je málo. "V české populaci až dvě třetiny případů domácího násilí můžeme detekovat v propojení s alkoholem. Až 70 procent žen uvádí, že pokud se jejich manžel opíjí jednou, dvakrát i víckrát týdně, měly s domácím násilím zkušenost," shrnul výsledky Vobořil.

Podle něj americký výzkum ukázal, že zvýšení ceny alkoholu snižuje pravděpodobnost násilí. Zdražení o procento vede k pětiprocentnímu poklesu rizika výpadů. Koordinátor poukazuje i na zjištění Světové zdravotnické organizace (WHO), podle níž pod vlivem alkoholu přibývá i sexuálního zneužívání dětí v rodinách.

Podle zjištění domácí násilí někdy zažilo zhruba 28 procent žen v Česku. Skoro třetina z nich musela po útoku vyhledat lékaře. Výzkum centra pro oběti domácího a sexuálního násilí, společnosti proFem, ukázal, že za léčbu obětí domácího násilí se ze zdravotního pojištění v roce 2014 vydalo 1,85 miliardy korun. Léčení chronických onemocnění, k nimž domácí výpady přispěly, stálo téměř 1,1 miliardy. Dalších 215 milionů si připlatili sami poškození.

Koordinátorův tým a další experti připravují nyní novou národní strategii boje proti nelegálním i legálním drogám a hazardu na dalších devět let. Hotova by měla být v prvním pololetí příštího roku, nový kabinet by ji pak mohl schválit do konce příštího roku. Dokument by měl obsahovat opatření k omezení nadměrného pití. Vobořil před pár dny zmínil například návrh na zvýšení spotřební daně či daně z přidané hodnoty u alkoholických nápojů. V plánu je ale také velká osvětová akce, která má upozornit právě na násilí pod vlivem alkoholu, a to na výpady za dveřmi domovů, sexuální útoky či na zneužívání dětí.