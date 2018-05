Praha - Ministerstvo vnitra podpoří ve Sněmovně snížení horní hranice pokuty pro malé obce, jejich organizace a pro školy za porušení nových pravidel ochrany osobních údajů. Vyplynulo to z dnešního vyjádření ministra vnitra v demisi Lubomíra Metnara před poslanci z výboru pro veřejnou správu. Výbor dnes projednávání návrhu nového zákona o zpracování osobních údajů přerušil.

Předloha předpokládá sankci až deset milionů korun. Zástupci ministerstva vnitra upozorňují na to, že v nynějším zákoně o ochraně osobních údajů, který platí mnoho let, je horní hranice postihu totožná. Metnar podotkl, že dosud nejvyšší postih, který Úřad pro ochranu osobních údajů obci uložil, byla 80.000 korun.

"My nemáme problém s tím, aby se regulovaly sankce," zdůraznil Metnar. Odmítl ale jeden z připravených pozměňovacích návrhů Věry Kovářové (STAN), podle kterého by všem obcím a jejich příspěvkovým organizacím a školám nehrozila za porušení pravidel ochrany osobních údajů žádná pokuta. Zástupci vnitra měli výhrady i ke druhé variantě Kovářové úpravy s postihem do 5000 korun. Upozorňovali na to, že zmírnění by se týkalo i velkých měst včetně třeba Prahy a Brna.

Vnitro by mělo podle informací z výboru podpořit úpravu Jany Vildumetzové (ANO), která se týká jen malých obcích a jejich organizací a všech škol. Horní hranici postihu předpokládá 5000 korun. Zástupci ministerstva mluvili i o variantě s 15.000 korunami. Vildumetzové pozměňovací návrh odpovídá původnímu návrhu vnitra, který ale ve vládě neprosadilo.

Členové výboru budou na příští schůzi hlasovat o úpravě Pirátů. Snížila by z navrhovaných 15 na 13 let věk, od něhož by si děti mohly samy založit účet na sociální síti.

Návrh nového zákona reaguje na evropské nařízení o osobních údajích známé pod zkratkou GDPR, které bude účinné od 25. května. Nařízení umožňuje uložit postih až 20 milionů eur (zhruba 500 milionů korun). Česká norma nebude přijata včas, je teprve ve sněmovních výborech.

Metnar zdůraznil, že nový zákon nepřináší žádnou radikální změnu proti současnému stavu. "Z 80 procent je nová úprava stejná jako nynější. Není to strašák," řekl. Ministr ale také upozornil na to, že řada správců osobních dat teprve teď zjistila, co měla dělat už 17 let.