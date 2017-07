Doksy (Českolipsko) - Vlkům se v oblasti Máchova kraje v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko daří. Smečka se tam usadila před čtyřmi lety a každoročně se rozmnožuje. "Smečka je stabilizovaná. Nemáme signály o hladovění nebo zdravotních problémech," řekl ČTK vedoucí Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj Ladislav Pořízek.

Letos se stejně jako loni narodila čtyři vlčata, jak je patrné ze záběrů z fotopastí. Mláďata narozená v předchozích letech smečku už zřejmě opustila. Podle Pořízka lze jen odhadovat, kam zamířila. "Část mláďat se zřejmě vrací do Lužice a část hledá nová teritoria po České republice," uvedl. Agentura ochrany přírody a krajiny má podle něj desítky záznamů z celé republiky. "Zpravidla jsou to migrující jedinci," řekl Pořízek. Předpokládá, že vlci by mohli zamířit do Brd či za smečkou do Krušných hor nebo dokonce na Šumavu. "Ta je ale nyní spíše obsazovaná bavorskými vlky," dodal.

Dobré životní podmínky mají vlci v Máchově kraji díky dostatku kořisti, jako jsou divoká prasata, daňci, jeleni a srnci. Velkým přínosem vlka v krajině je tak podle ochránců přírody regulace těchto zvířat, která jsou v české krajině přemnožená a poškozují lesní porosty. Vlci dokážou v krátkém čase překonat stovky kilometrů. Případné škody způsobené chovatelům hospodářských zvířat hradí podle zákona stát, podle Pořízka ale v regionu velké škody nezpůsobují. Ročně jde o jednotky případů. "Letos jsme řešili případ čtyř stržených jehňat nedaleko Mšena u Mělníka. Tam se ale jednalo o nezabezpečené stádo, které chodilo volně v lese, na louce," řekl vedoucí správy CHKO.

Vlci byli v českých zemích vyhubeni koncem 19. století. Do CHKO Kokořínsko-Máchův kraj se navrátili na jaře roku 2014. O pár měsíců později tam byla zaznamenána první vlčata na území ČR po více než sto letech. Před dvěma lety jednoho vlka zřejmě zastřelil pytlák. "Viníka se nepodařilo najít," uvedl Pořízek. Mrtvé zvíře nalezl tehdy houbař v lese nedaleko obce Brenná na Českolipsku. Střet s autem podle Pořízka vyloučili, neboť kostra zvířete nebyla porušená. "S největší pravděpodobností došlo k zástřelu, kdy kulka prošla břišní dutinou a nezůstala v těle. Tomu odpovídal i stav vlka, nohy měl zakrvácené," řekl. Podle Pořízka šlo zřejmě o jediný takový případ v CHKO Kokořínsko.