Washington - Americký prezident Donald Trump by měl vydat všechny nahrávky jeho rozhovorů s odvolaným ředitelem Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesem Comeym, pokud existují. Trumpa k tomu vyzvali šéf demokratů v Senátu USA Charles Schumer a vlivný republikánský senátor Lindsey Graham. Prezident minulý týden na twitteru naznačil, že by záznamy mezi Comeym a ním mohly být po jeho nástupu do Bílého domu pořízeny, později ale na přímý dotaz novinářů jejich existenci potvrdit odmítl.

"Prezident by je měl okamžitě předat," řekl Schumer v rozhovoru s televizí CNN o nahrávkách. "Jejich zničení by bylo porušením zákona," dodal. "A jestli žádné nahrávky neexistují, měl by se za zavádějící informace omluvit jak Comeymu, tak americkému lidu," poznamenal.

Graham pak v televizi NBC označil Trumpův tweet o tom, že Comey by měl doufat, že neexistují žádné nahrávky jejich společných rozhovorů, za nevhodný. Chce také, aby se prezident od případu distancoval a umožnil jeho řádné prošetření.

Existence nahrávek není jistá. Mluvčí Bílého domu Sean Spicer na příslušný dotaz novinářů řekl, že si není vědom toho, zda nějaké záznamy byly pořízeny. Sám Trump pak ještě minulý týden televizi Fox News odpověděl, že o záležitosti nesmí a nebude mluvit.

Comeyho Trump minulý týden v úterý nečekaně odvolal, což vyvolalo spekulace o možném zásahu do vyšetřování FBI, který zkoumá ruské počínání během loňských amerických voleb. Předmětem vyšetřování je totiž i Trumpův volební štáb. Trump ale tvrdí, že Comeyho chtěl pro ztrátu důvěry odvolat již delší dobu. O novém šéfovi FBI by prezident mohl rozhodnout ještě tento týden.