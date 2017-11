Levi (Finsko) - Úvodní slalom sezony Světového poháru vyhrála v Levi slovenská lyžařka Petra Vlhová, jež o desetinu sekundy porazila americkou obhájkyni Mikaelu Shiffrinovou z USA. Češka Martina Dubovská byla po prvním kole ve Finsku šestnáctá, ale po opatrné druhé jízdě brala dva body za 29. místo.

Dvaadvacetiletá Vlhová dosáhla na třetí vítězství v kariéře a druhé za sebou po březnovém finále SP v Aspenu díky nejrychlejší jízdě v druhém kole. Rodačka z Liptovského Mikuláše dokázala smazat odstup 21 setin na průběžně vedoucí Shiffrinovou a překazila olympijské vítězce, mistryni světa a držitelce velkého křišťálového glóbu obhajobu loňského vítězství v Levi.

"Cítila jsem se skvěle a jsem šťastná, že jsem porazila Mikaelu, protože je hodně silná a rychlá," uvedla Vlhová, jež se pasovala do role hlavní konkurentky dosud suverénní Shiffrinové. "V létě jsem hodně dřela, protože je olympijská sezona. Ale teď je hlavní cíl Světový pohár, na olympijské hry začnu myslet až koncem ledna," dodala Slovenka.

Shiffrinové uniklo 32. vítězství v SP, nicméně mohly ji těšit 20. stupně vítězů z posledních 21 pohárových slalomů. "Další pódium je OK. Byla jsem ve slalomu dlouho vepředu, vždycky jsem byla já ta štvaná zvěř. Teď musím zkusit zapracovat na formě," řekla Američanka, která po dvou závodech vede pořadí Světového poháru.

Třetí místo obsadila Švýcarka Wendy Holdenerová, jež na Vlhovou ztratila už výrazných 1,35 sekundy.

Výborně rozjetý závod měla Dubovská, jež po šestnáctém místě z prvního kola útočila na svůj nejlepší výsledek v kariéře. Maximem pětadvacetileté třinecké rodačky s česko-slovenskými kořeny ale zůstala osmnáctá pozice z loňského závodu v Semmeringu, neboť druhé kolo v Levi se jí nepodařilo.

V horní mírnější části svahu sice Dubovská ještě zvýšila náskok, ve strmé pasáži ale jela příliš opatrně a klesla na poslední místo z lyžařek, jež druhé kolo dokončily. Po letošním odchodu bývalé světové šampionky Šárky Strachové nejlepší česká slalomářka ztratila na Vlhovou 4,63 sekundy. Body si připsala posedmé v kariéře.

"Z prvního kola mám radost, dokázala jsem si, že s těmi holkami můžu závodit. Všechny mezičasy na rovině jsem měla hodně rychlé, a když už jsem byla po prvním kole šestnáctá, chtěla jsem výš nebo to udržet," přiznala na svazovém webu zklamání Dubovská. "Je třeba být pokorná a mít radost z bodů, ale musím se z toho poučit, v Killingtonu za dva týdny se něco podobného nesmí opakovat. Na posledním hrbu na rovině jsem vyhodila patky a trochu ztratila rychlost a to si dovezla do prudké části. Když jsem pak v cíli viděla to umístění, myslela jsem, že mě trefí," dodala.

Druhá česká reprezentantka Gabriela Capová obsadila 49. místo a do druhého kola nepostoupila.

V neděli jedou v Levi slalom muži.

SP ve sjezdovém lyžování v Levi (Finsko):

Ženy - slalom: 1. Vlhová (SR) 1:49,98 (55,87+54,11), 2. Shiffrinová (USA) -0,10 (55,66+54,42), 3. Holdenerová (Švýc.) -1,35 (56,86+54,47), 4. Hansdotterová (Švéd.) -2,17 (56,39+55,76), 5. Meillardová (Švýc.) -2,58 (57,61+54,95), 6. Dürrová (Něm.) -2,78 (57,23+55,53), 7. Swennová-Larssonová (Švéd.) -3,18 (57,48+55,68), 8. Brunnerová (Rak.) -3,20 (58,38+54,80), 9. Buciková (Slovin.) -3,26 (57,46+55,78), 10. Gagnonová (Kan.) -3,48 (57,41+56,05), ...29. Dubovská -4,63 (58,15+56,46), v 1. kole 49. Capová (obě ČR) 1:00,39.

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Shiffrinová 125, 2. Vlhová 115, 3. Rebensburgová (Něm.) a Holdenerová obě 100, 5. Brunnerová 82, 6. Worleyová (Fr.) 80, ...47. Dubovská 2.