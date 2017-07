Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Společnost Melida, která provozuje největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, v minulém hospodářském roce 2015/2016 zvýšila tržby o čtvrtinu na rekordních 372 milionů korun. Zisk firma zvedla na dosud nejvyšších 52 milionů korun z předchozích 39 milionů korun. Údaje se týkají hospodářského roku od 1. listopadu 2015 do 31. října 2016. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou společnost založila do Sbírky listin.

Melida je provozovatelem špindlerovského skiareálu od listopadu roku 2012. Tehdy si areál s 24 kilometry sjezdovek a pěti lanovkami pronajala na 20 let od sportovních svazů za roční nájemné 43,8 milionu korun, které se v dalších letech zvyšuje podle inflace.

Hlavní zvýšení tržeb Melida v účetním roce 2015/2016 zaznamenala u prodeje skipasů na lanovky a vleky, a to o 42 milionů korun na 262 milionů korun. Významný růst tržeb vykázala u stravovacích služeb, a to o 18 milionů korun na 50 milionů korun. Obchody a půjčovny Melidy pak zvedly tržby několikanásobně, o 21 milionů korun na 27 milionů korun. Průměrný počet zaměstnanců Melida zvýšila na 118 z 90.

Před zimou 2015/2016 Melida investovala přes 210 milionů korun, zejména do šestisedačkové lanovky na Pláně, která nahradila čtyřsedačkovou lanovku. Další peníze skireál dal do modernizace umělého zasněžování. Před zimou 2016/2017 Melida investovala téměř 100 milionů korun, hlavně do vybudování zasněžování v areálu Medvědín v hodnotě asi 60 milionů. Další významné sumy skiareál vložil do rozšíření restaurací na vrcholových stanicích lanovek Medvědín a Pláně a do zařízení a rozšíření lyžařských škol.

Aktuálně skiareál pracuje na projektu lanovkového a sjezdového propojení špindlerovských areálů Svatý Petr a Medvědín za zhruba tři čtvrtě miliardy. Se stavbou by Melida chtěla začít v roce 2018, vyplývá z výroční zprávy. Ve smlouvě se sportovními svazy se Melida zavázala za 20 let investovat 800 milionů korun, přičemž více na polovinu z této sumy již investovala. Součástí nájemní smlouvy je i opce na dalších 20 let.

Ceny skipasů ve Špindlerově Mlýně jsou nejvyšší v Česku. Jednodenní skipas pro dospělého v zimě 2016/2017 stál v hlavní sezoně 890 korun, v zimě 2015/2016 to bylo 850 korun.

Akcionáři Melidy jsou s rovnocennými podíly pražské společnosti Carepar a SMMR. V čele firmy Carepar stojí slovenský finančník Igor Rattaj a podíl ve výši 19 procent v ní má slovenská společnost Tatry Mountain Resorts. Podle dřívějších informací Mladé fronty Dnes ve vlastnické struktuře Melidy působí i někdejší generální ředitel ČEZ Martin Roman, podnikatel Michal Korecký a údajně i lidé napojení na pražské lobbisty Tomáše Hrdličku a Romana Janouška.