Vlčnov (Uherskohradišťsko) - Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově na Uherskohradišťsku letos ukáže i černou pálenici, která byla instalována do kuchyňské linky v bytě panelového domu. Sezonu zahájí v sobotu, loni muzeum navštívilo 3800 lidí. Muzeum, které bylo otevřené v roce 2010, nabízí pět desítek rozmanitých destilačních přístrojů různého stáří. Řadu z nich zabavila policie při zátazích na nelegální výrobu alkoholu.

"Snažíme se exponáty měnit za jiné typy přístrojů, doplňujeme láhve a jiné propriety. V loňském roce se nám podařilo sehnat černou pálenici, která byla instalována v panelovém domě v klasické sídlištní zástavbě. Celou tu korunu jsme nainstalovali tady včetně plechové socialistické linky," řekl dnes ČTK Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti, které vlčnovské muzeum spravuje. Muzeum se snaží stále získat raritní černé pálenice.

Často mu však policie či úřady nabízejí typy pálenic, které už v muzeu jsou. "Nás zajímá to, co ještě nemáme," uvedl Frolec. Podle prezidenta Společnosti přátel slivovice České republiky Jiřího Severina by muzeum stálo například o pojízdnou pálenici. "Je z doby Rakouska-Uherska, jezdili s ní od dědiny do dědiny židé. Byla to velmi oblíbená činnost, pálili a u toho se hrálo a zpívalo. Jednu jsem našel na Slovensku, ale zlikvidovali ji," řekl ČTK Severin.

Kromě pálenic, dobových fotografií, dokumentů o historii destilování alkoholu, viněty pálenek, starých sklenic či živnostenských listů páleničářů muzeum nabízí také Archiv chuťového poselství budoucím generacím. Ten po dnešku obsahuje vzorky slivovice již ze tří ročníků slováckých koštů. V roce 2012 "superkošt" ovládl Josef Urbánek z Bojkovic a v roce 2014 Stanislav Radoch z Ostrožské Lhoty.

Dnes byla do archivu uložena slivovice vítěze koštu z loňského roku, kterým je Josef Niesner ze Salaše. "Slivovici tvořím, nevyrábím. Úspěch není v rychlosti, u slivovice nelze nic uspěchat," řekl Niesner. Loni v Uherském Hradišti uspěl mezi 132 vzorky, které ovládly více než 40 obecních a regionálních koštů na Slovácku.

Kromě vítězných vzorků ze superkoštů archiv uchovává například také stoletou vlčnovskou slivovici. Muzeum lidových pálenic je od dubna do října otevřeno v pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 po předchozím objednání, o víkendech je otevřeno od 13:00 do 17:00, objednání není nutné.