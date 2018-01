Vlčice (Trutnovsko) - Vlčí teritorium v hradeckém kraji se rozšířilo o Trutnovsko. Přibývá zadávených ovcí už i tam, tedy mimo území Broumovska, kde jsou trvalé výskyty vlků potvrzené od roku 2015. Novou oblastí na Trutnovsku je zvlněná krajina západně od Trutnova v okolí obce Vlčice, která má vlka ve znaku. ČTK to zjistila od chovatelů ovcí i od úředníků, kteří kvůli náhradám škod zadávený skot dokumentují.

"První případ se stal 23. října a zatím poslední 2. listopadu. Vždy šlo o jednu ovci, pokaždé si vybral nejmenší. Veterinář měl hned jasno, udělal to vlk. Stádo bylo v ohradě, musel přeskočit. Nebyla to smečka," řekl ČTK Jan Tylš, který hospodaří v obci Vlčice. "Soused má psa. Když se to stalo podruhé, chtěl ho dát vyvenčit, ale pes odmítal jít ven, byl celý naježený. Asi cítil vlka," míní Tylš, který má i fotografie potrhaných zvířat.

Jeho slova potvrdil Jiří Hejna z odboru životního prostředí trutnovského městského úřadu, kam se chovatel obrátil, aby získal náhradu škody. "Byl to vlk, nepochybuji o tom," řekl ČTK Hejna, který má s podobnými případy zkušenosti. "Máme povinnost to zadokumentovat, pak to pošleme na krajský úřad, kde poškozený žádá o náhradu. V těchto místech mě to překvapilo," řekl Hejna. Útoky vlků ve Vlčicích jsou podle něho novinkou. Případy jsou známé spíše z Petříkovic a Chvalče, tedy z oblasti Trutnovska, která sousedí s Broumovskem. "Tam to mají na svědomí asi vlci z Broumovska. Kde se ale vzali ve Vlčicích, to nevím," řekl ČTK Hejna. Podle něho se případy zadávených hospodářských zvířat vlky v oblasti sousedící s Broumovskem začaly ve větší míře objevovat před dvěma lety.

Luděk Křivský z Vlčice prý mezi poli za vesnicí viděl vlka přebíhat silnici. "Bylo to předloni na podzim. Viděl jsem vlka, jak běží po polích od Pilníkova přes cestu směrem na Peklo. Pes pobíhá, ale tohle zvíře běželo rovnoměrně stejnou rychlostí a jasným směrem," řekl ČTK Křivský.

Také podle Petra Kafky z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Správy CHKO Broumovsko je nejpravděpodobnější, že vlci na Trutnovsku jsou z broumovské smečky. "Nic zatím nenasvědčuje tomu, že bychom tady měli dvě smečky, vzdálenost není tak velká. Vlci obývají teritorium o rozloze několika set kilometrů čtverečních. Proto je velmi pravděpodobné, že je to stále teritorium broumovské smečky. Nelze samozřejmě ani vyloučit, že krajem se pohybují i další jedinci, kteří nemusí zatím tvořit smečku, ale územím jen prochází," řekl ČTK Kafka.

Vlci v Krkonoších a v oblasti Trutnovska vymizeli před 200 lety. V Krkonoších byl v posledních letech zaznamenán výskyt vlků výjimečně. Zatím poslední prokazatelný výskyt byl v lokalitě Erlebachových Bud, kde vlci zadávili dvě telata. "Kloním se spíše k tomu, že na Trutnovsku jde o migrující vlky," řekl zoolog KRNAP Jiří Flousek.

Více než čtyřčlenná vlčí smečka je od roku 2015 potvrzena v severní části Broumovska, kde se vlci i rozmnožují a zadávili desítky ovcí, koz a ulovili několik kusů divoké zvěře. Broumovští vlci pocházejí z Lužice z polsko-německého pomezí. Smečka se tam usadila po více než 250 letech. Lužičtí vlci oproti karpatským, kteří se drží spíše v horách, dávají přednost mírně zvlněné krajině, takové jako je na Broumovsku a také v podhůří Krkonoš v okolí Trutnova.