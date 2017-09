Vstup do metra na Karlově náměstí v Praze se 18. září na jeden den proměnil ve vstup na novou železniční zastávku, která by tu v budoucnosti mohla vzniknout. Pod centrem Prahy by podle plánů měly vést nové tunely pro příměstské vlaky, které dovezou cestující z okrajů města do centra.

Praha - Vlaky by v Praze mezi hlavním nádražím a Smíchovem mohly tunelem jezdit za 20 let. Novinářům to řekli zástupci Institutu plánování a rozvoje (IPR) a organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Důvodem vzniku projektu nazývaného Metro S je nedostatečná kapacita železnice v Praze. S podzemní železniční tratí už počítají pražské zásady územního rozvoje a město začalo připravovat změnu územního plánu. Náklady stavby zatím nejsou jasné. Vlaky se v Praze v rámci pražské integrované dopravy (PID) sveze denně 120.000 cestujících.

"Počítáme, že z diskuse Prahy a Správy železniční dopravní cesty vznikne několik variant, které budou následně prověřeny ve studii proveditelnosti. Byli bychom rádi, kdyby byla zadána nejpozději do dvou let," řekl ředitel sekce infrastruktury a krajiny IPR Marek Zděradička.

Konečná varianta vedení tunelů by se mohla začít připravovat a projektovat za pět až sedm let, uvedl Zděradička. Zastávky v centru města by mohly být kromě Smíchova například na Karlově náměstí nebo u Státní opery. Zamýšlena je i zastávka Florenc a na náměstí Bratří Synků, kudy by vedla trať směrem na Benešov.

Tunely chce město budovat kvůli nedostatečné kapacitě současných tratí. "Má to nesporné výhody, lidé se dostanou rychleji ke svému cíli," řekl Zděradička. "Železnice je spolehlivý páteřní prvek veřejné dopravy. Kapacita současných tratí je vyčerpána, zejména kolínská trať ji má již překročenu," dodal ředitel Ropid Petr Tomčík.

K vytvoření tunelů se město inspirovalo v zahraničí. Podzemní železnici má od 70. let Mnichov a funguje i v Lipsku nebo ve Stockholmu.

Vlaky byly do PID zapojeny před 25 lety. Počet cestujících se za posledních deset let zvýšil ze 76.000 na 120.000 cestujících denně. Ve vlacích platí jízdenky PID.