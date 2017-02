Praha - Vlaky společnosti Arriva Transport vloni přepravily 116.000 cestujících, z toho 104.000 mezi Prahou a Benešovem, zbylých 12.000 připadlo na víkendovou linku mezi Prahou a slovenským Trenčínem. Ta si našla cestující rychleji než regionální spojení do Benešova provozované ve všední dny, které se cestujícími plnilo postupně. Přesto očekávání splnily obě trasy, které dopravce začal provozovat od loňského února. ČTK to řekl ředitel železniční divize Arrivy Jiří Nálevka.

"Spěšné vlaky mezi Prahou a Benešovem měly loni na jaře pomalejší nárůst počtu cestujících než linka do Trenčína. Souvisí to hlavně s tím, že objednatelé stále nedovolili zapojení těchto vlaků do systému Pražské integrované dopravy, a proto v nich stále nemohou lidé využívat ani tarif Pražské integrované dopravy," uvedl Nálevka.

Trasa se začala výrazně plnit vloni na podzim. Naplněné bývají zejména ranní vlaky, roste i počet cestujících v odpoledních spojích. Původně dopravce začínal se sedmi páry spojů ve všední den. Od loňského prosince navýšil počet spojů, které zde konkurují vlakům Českých drah, na devět.

Arriva patřící do skupiny Německých drah (DB) začínala na české železnici jako provozovatel spojení mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou, krátce v roce 2013 rovněž zkoušela provozovat linku z pražského Masarykova nádraží do Kralup nad Vltavou. Od loňského prosince společnost rozšířila nabídku železničních spojení o linku z Prahy do Českého Krumlova a Nové Pece. Linku do Trenčína pak prodloužila firma o úsek do Nitry.

Počty cestujících za loňský rok už ohlásily všechny větší tuzemské železniční společnosti. Českým drahám vloni zrostl počet cestujících o téměř 1,8 milionu na 171,5 milionu, soukromému Leo Expressu pak počet cestujících vzrostl téměř o třetinu na 1,4 milionu, v čemž jsou ale započteny i autobusy. RegioJet pak oznámil jen ve vlacích pětinový růst pasažérů na 3,72 milionu cestujících.

Arriva, která má významnější divizi autobusové dopravy, patří mezi největší osobní dopravce v Česku. V roce 2015 přepravila podle informací zveřejněných v účetní uzávěrce 107 milionů cestujících. Společnost zajišťuje dopravu objednanou krajem ve Středočeském, Severomoravském a Královéhradeckém kraji. Předloni hospodařila se ziskem 203 milionů Kč při tržbách 4,3 miliardy korun.