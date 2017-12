Praha - Strojvedoucí dnes odpoledne na pražském Masarykově nádraží projel návěstidlo zakazující další jízdu a osobní vlak poškodil výhybku. Nikdo nebyl zraněn, vznikla škoda za maximálně desítky tisíc korun. ČTK to řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Nehoda v odpolední dopravní špičce na zhruba dvě hodiny omezila provoz nádraží.

"Výhybka byla postavená pro jinou vlakovou cestu než pro ten vlak, z toho důvodu došlo k jejímu poškození," řekl Drápal. Podle tiskové zprávy Českých drah návěstidlo nerespektoval strojvedoucí společnosti KŽC. Firma provozuje vlaky mezi Masarykovým nádražím a Čakovicemi.

Mimořádná událost provoz ve stanici omezila po 15:00. Vlaky ve směru do Kralup nad Vltavou a Ústí nad Labem kvůli tomu začínaly a končily jízdu na nádraží v Holešovicích, spoje do Lysé nad Labem ve Vysočanech. Vlaky do Nymburka a na Český Brod a Kolín z Masarykova nádraží podle Českých drah i po nehodě vyjížděly bez omezení.

Dráhy cestujícím doporučily, aby místo vlakem do Holešovic a Vysočan jeli městskou hromadnou dopravou. V metru po dobu omezení byly platné i jízdenky dopravce. Doprava byla obnovena před 17:00, provoz směrem na Lysou nad Labem a Kralupy nad Vltavou se pak podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského během desítek minut vrátil do normálu.