Bratislava - Slovenská národní strana (SNS) vypověděla koaliční smlouvu. Oznámila to šéfka komunikačního oddělení strany Zuzana Čižmáriková. Podle serveru Sme to ale neznamená pád vlády: pokud by o něj SNS usilovala, musela by se pokusit prosadit nedůvěru kabinetu v parlamentu. Tisková agentura SITA uvedla, že SNS jednostranně koaliční smlouvu vypovědět nemůže, jelikož dohoda stanovuje, že zrušení smlouvy musí být písemné a musejí ho podepsat předsedové všech tří koaličních stran.

Premiér Roberto Fico (Směr-sociální demokracie) se zatím k situaci nevyjádřil, podle jeho mluvčí strana své stanovisko teprve připravuje. Předsednictvo další koaliční strany Most-Híd zasedne v podvečer.

V koalici je konflikt kvůli ministerstvu školství. Podle Sme předseda strany SNS a také sněmovny Andrej Danko požaduje změnu pravidel fungování koalice. Místopředseda SNS Jaroslav Paška nevyloučil předčasné volby.

Ve vládě jsou kromě SNS také nejsilnější z koaličních partnerů Směr-sociální demokracie premiéra Fica a strana Most-Híd Bély Bugára. Totéž - tedy písemný záznam a podpisy - platí i pro jakékoli případné změny, doplňky nebo dodatky ke smlouvě.

Spor se týká ministra školství Petra Plavčana (SNS), který je kritizován za údajně netransparentní rozdělování evropských dotací na vědu a výzkum. Opozice jej už před několika dny vyzvala k rezignaci a požádala rovněž SNS, aby se rezortu vzdala.

Opoziční politik Boris Kollár se domnívá, že by dnešní události mohly být jenom pokusem vyvolat nátlak na Fica. "Možná, že (Danko) Ficovi pouze pohrozil vypovězením koaliční smlouvy, a já si osobně myslím, že tak by to mohlo být, jelikož něco takového může udělat jenom blázen," řekl Kollár podle serveru Pravda. Na své faceboooku Kollár uvedl, že Danko chce zakrýt skandál kolem eurofondů "ještě větším rachotem".

Opoziční formace Svoboda a Solidarita (SaS) už oznámila, že pokud bude výsledkem současných událostí rozpad vlády, pak je SaS připravena na předčasné volby.

Podle slovenského politologa Jána Baránka nejde Dankovi o vyvolání předčasných voleb, ale chce přehodnotit koaliční smlouvu, podepsanou 1. září 2016, a změnit pravidla. "To se mu může a nemusí podařit. Je to riskantní hra," řekl Baránek serveru teraz.sk. Ficův Směr-sociální demokracie podle něj klidně "půjde do předčasných voleb", nebo bude vládnout jen s tichou podporou SNS bez toho, aby tato strana byla v koalici.

Baránek zmínil čtyři možné scénáře, které mohou nastat. Mohla by být podepsána nová koaliční dohoda, do které budou začleněny body požadované SNS. Dále je možná vláda s tichou podporu SNS; pokus o sestavení nové vlády v případě, že by koalice opravdu zanikla, a konečně předčasné volby. Koaliční strany nyní mají ve 150členném parlamentu osm desítek mandátů, z toho SNS 15.