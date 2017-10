Praha - V pražském Lucerna Music Baru dnes koncertem rodiny Mišíků začal nový cyklus Family Jam. Na pódium přivádí slavné muzikantské rodiny. S legendou českého rocku Vladimírem Mišíkem dnes vystoupila jeho manželka Eva a oba synové Maťo a Adam i dcera Bára.

Vedle Mišíkových stálých spoluhráčů ze skupiny Etc... zazpíval také s touto kapelou nejmladší syn Adam, na pódiu nechyběl Gingerhead, kapela v níž hraje Maťo Mišík a E+Mausy, band, s nímž zpívá Eva Mišíková.

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců, ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Prošel řadou klíčových kapel historie českého rocku. S kapelou Blue Effect nahrál píseň Slunečný hrob, která zazněla ve filmu Pelíšky, prošel kapelou The Matadors, od roku 1974 vystupuje s kapelou Etc..., s níž přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes.

Maťo Mišík je výtvarník, muzikant, grafik, sochař, kreslíř, kytarista a skladatel, Adam Mišík je herec a zpěvák, který první ohlas zaznamenal jako frontman kapely Colorblinds v roce 2008; první filmovou roli dostal v sedmi letech ve filmu Jana Hřebejka Kráska v nesnázích. Colorblinds hráli na festivalech Rock for People, United Islands of Prague či na velkém vzpomínkovém koncertu věnovaném Václavu Havlovi. V roce 2013 získal Slavíka jako Objev roku a vydal se na sólovou dráhu.