Praha - Vláda zváží navýšení příplatku pro sestry za práci na směny na 7000 korun, teď je 2000 korun v menších nemocnicích a 3000 korun ve fakultních. Ředitelé nemocnic nechtějí plošné přidávání k tarifům, ale možnost o přidání rozhodovat. Novinářům to dnes řekli premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Začátkem května slíbili růst tarifů zdravotníků od příštího roku o deset procent, které by mělo stát asi 17 miliard korun. Soukromí lékaři a asociace nemocnic to kritizovali.

Představa ředitelů nemocnic je podle ministra taková, že by měly být navýšeny platby za péči, ale peníze by měli rozdělit oni. "Byli by rádi, aby rozhodování bylo více na nich. Aby mohli odměnit kvalitní pracovníky a směřovat peníze tam, kde je situace nejvíc pálí," vysvětlil Vojtěch.

Podle Babiše bude potřeba najít konsenzus, protože odboráři žádají navýšení plošné. "Já preferuji, aby ředitelé nemocnic měli větší kompetence. Každá nemocnice je jiná, má jiné problémy," dodal. Sester je v českých nemocnicích asi 85.000 úvazků, chybí asi 3000 úvazků. Od roku 2010 jich odešlo ze zdravotnictví asi 1500.

Navýšení příplatku za směnnost by podle Vojtěcha mohlo být motivační, měl by dál růst. Peníze by podle Babiše měly jít z veřejného zdravotního pojištění, které bude mít příští rok proti letošnímu asi 19 miliard navíc. Kolik to bude stát, zatím neví. Celkově bude zdravotnictví v roce 2019 hospodařit asi s 300 miliardami korun.

Podle ministra jsou to akutní řešení, ale je třeba hledat dlouhodobá. V příštích dvou letech bude dokončen systém revize úhrad nemocnic DRG, který má sjednotit platby od zdravotních pojišťoven za jednotlivé výkony podle typu nemocnice.

Změnu chystá ministerstvo také v organizaci péče s důrazem na praktické lékaře. "V zahraničí praktičtí lékaři obslouží 80 až 90 procent pacientů. V Česku primárně jdou často do nemocnice, kde je péče dražší," dodal ministr. I nemocnice se podle něj musejí snažit hledat úspory.