Praha - Podnikatelé s nízkými příjmy, kteří zároveň nejsou plátci DPH, by mohli během příštího roku začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Museli by ovšem využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a čtvrtletně posílat Finanční správě údaje o tržbách. Vyplývá to z návrhu novely zákona o EET, kterou dnes schválila vláda, uvedl úřad vlády na twitteru. Norma tak navrhuje zavést vedle běžného a zjednodušeného režimu i zvláštní režim elektronické evidence tržeb (EET). Vláda dále schválila zdanění zahřívaného tabáku a další změny daní.

Zároveň v novele zákona o DPH, která je součástí návrhů k EET, ministerstvo navrhuje přesunout některé služby z 15procentní do desetiprocentní sazby DPH. Jde například o stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Tyto změny má současná vláda v programovém prohlášení.

"Stejně jako při startu první vlny EET chceme podpořit podnikatele prostřednictvím snížení jejich daňové zátěže. Bilance prvního roku s evidencí tržeb v pohostinství v kombinaci se snížením daně na stravovací služby nám ukázala, že i přes nižší DPH se výběr daní zvýšil," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Norma také ošetřuje náběh třetí a čtvrté vlny EET, jejichž start odložilo loňské rozhodnutí Ústavního soudu. Třetí a čtvrtá vlna EET by měla být spuštěna půl roku po platnosti zákona. "Přesný termín spuštění bude záviset na délce legislativního procesu," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Třetí vlna EET se měla od letošního března 2018 týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Od června 2018 se do systému měli zapojit vybraní řemeslníci.

Pro zvláštní režim EET, tedy používání papírových účtenek, bude třeba podle návrhu splnit několik podmínek. Poplatník nebude smět být plátcem DPH, mít nejvýše dva zaměstnance a výše příjmů z evidovaných tržeb, tedy hotovostních, nebude smět přesáhnout za posledních 12 kalendářních měsíců 200.000 korun.

"Navrhované řešení tak nepředstavuje osvobození od zákona o evidenci tržeb, ale alternativní formu evidence pro nejmenší živnostníky a podnikatele. Jeho výhodou je, že si tito podnikatelé sami rozhodnou, zda budou evidovat on-line nebo prostřednictvím tohoto rozšířeného off-line modelu," uvedla Schillerová.

V souvislosti se zvláštním režimem bude muset podle návrhu podnikatel od ministerstva financí získat blok účtenek, které bude mít povinnost vystavovat zákazníkům, a nebude moci použít jiné účtenky. Také bude muset čtvrtletně informovat Finanční správu o tržbách a mít v provozovně vystavené oznámení o využívání zvláštního režimu EET. Zároveň ale nebude muset žádat o autentizační údaje k EET.

Norma dále zužuje okruh tržeb, které jsou předmětem evidence, a to na tržby uskutečněné na území ČR.

Ústavní soud loni 15. prosince zrušil plánovaný "náběh" třetí a čtvrté etapy EET. S odloženou platností škrtl i několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb, týkajících se například bezhotovostních plateb a rodných čísel na účtenkách. Povinnost evidovat tržby se tak kvůli rozhodnutí soudu od letošního 1. března nevztahuje na platby kartou. Rovněž nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele.

V novele ovšem ministerstvo navrhuje vrátit povinnost uvádět na účtence DIČ. Nebude se to ale týkat případů, kdy toto číslo obsahuje rodné číslo poplatníka. Dále MF přímo v novele vyjmenovává tržby vyloučené z evidence. Navrhuje tak ukotvit formou zákona výjimky z EET pro zrakově postižené podnikatele, tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardních her.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení a od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Do třetí a čtvrté vlny EET by se podle odhadů ministerstva financí mělo zapojit dalších zhruba 300.000 podnikatelů.

MF navrhuje uplatnit desetiprocentní sazbu DPH u:

- stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků),

- točené (sudové) pivo podávané jako stravovací služba,

- služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,

- služby mytí oken prováděné v domácnostech,

- domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,

- drobné opravy obuvi a kožených výrobků,

- drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,

- drobné opravy jízdních kol,

- kadeřnické a holičské služby,

- vodné a stočné včetně pitné vody,

- řezané květiny a další související zboží z rostlin (např. listoví, větve).

Zdanění zahřívaného tabáku a další změny daní schválila vláda

V ČR by měla být nově zavedena daň ze zahřívaných tabákových výrobků. Týkat by se to mělo například výrobků iQOS od společnosti Philip Morris, ve kterých se na rozdíl od cigaret tabák jen zahřívá. Zdanění totiž obsahuje tzv. daňový balíček, který dnes schválila vláda. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Materiál dále obsahuje změny i u zákona o dani z příjmu, dani z hazardních her, zákona o Finanční správě ČR, zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) nebo daňového řádu. "Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu," uvedlo MF.

Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků by podle návrhu měla být aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši jako je u tabáku ke kouření. "Výsledná míra zdanění bude vzhledem k nízké hmotnosti tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích nižší než například v případě cigaret, což mimo jiné reflektuje skutečnost, že by se mělo jednat o méně škodlivé výrobky pro lidské zdraví, než je tomu u tradičních tabákových komodit," uvedlo MF. V novele se také upravují podmínky pro aplikaci tabákové nálepky na jednotlivá balení cigaret.

V případě novely zákona o daních z příjmu MF navrhuje zavést požadavky EU ohledně pravidel proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. Dále obsahuje úpravu spočívající v rozšíření oznamovací povinnosti o odvedené sražené daně z příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí, a to i na osvobozené příjmy a příjmy, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v České republice.

V oblasti DPH materiál v rámci tzv. řádné novely zákona navrhuje kvůli neslučitelnosti s právem EU zrušit loni zavedené opatření, podle kterého veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas mohou uplatňovat nárok na odpočet DPH za pořízené zboží nebo služby ve stejném rozsahu, jako ho mohou uplatňovat komerční rozhlasové a televizní stanice. Změnou by Český rozhlas podle svého úterního vyjádření mohl přijít až o 120 milionů korun ročně. Roční výdaje rozhlasu jsou zhruba 2,25 miliardy korun.

"Ponecháním současné právní úpravy týkající se rozhlasového a televizního vysílání prováděného provozovateli ze zákona, která je neslučitelná se směrnicí o dani z přidané hodnoty, se Česká republika vystavuje riziku zahájení řízení pro neplnění povinností, které vyplývají z práva Evropské unie, včetně uložení peněžitých sankcí," uvádí materiál.

Dále MF do novely promítlo požadavky EU ohledně uplatňování DPH v případě poukazů a přeshraničního poskytování digitálních služeb.

Novela zákona o dani z hazardních her, kterou materiál rovněž obsahuje, se snaží zjednodušit a zefektivnit správu daně. Například prostřednictvím změny způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady tak, aby bylo méně často nutné podávat dodatečná daňová přiznání. Nově by podle materiálu měl tuto daň spravovat Specializovaný finanční úřad, což obsahuje návrh novely zákona o Finanční správě ČR.

Materiál neobsahuje původní návrh MF na zrušení superhrubé mzdy. O záměru již na konci dubna informovala senátory ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO). Podle ní na to nemá vláda nyní politickou podporu a změny by tak měly vycházet pouze z požadavků Evropské unie.