Praha - Vláda dnes zamítla návrh hnutí ANO zrušit memorandum o těžbě lithia, které uzavřel ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou těžařskou firmou. Ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek novinářům řekl, že pro zamítnutí dohody hlasovali pouze zástupci ANO. ČSSD tvrdí, že memorandum umožní státu podílet se na zisku z budoucí těžby, podle kritiků dohody ale kvůli ní hrozí státu arbitráž. Zaorálek uvedl, že toto riziko naopak plyne z dřívějších povolení vydaných ministerstvem životního prostředí v gesci ANO.

"Vláda návrh ANO odmítla, čímž samozřejmě odmítla i svoji odpovědnost za nějaké další kroky v této věci," komentoval rozhodnutí kabinetu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). "Myslím, že se nedopustím chyby, když řeknu, že to byli jenom ministři hnutí ANO, kteří hlasovali pro zrušení," uvedl Zaorálek na dotaz ohledně poměru hlasů, kterým vláda rozhodla. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek později ČTK napsal, že o zamítnutí memoranda se nehlasovalo.

Zaorálek přirovnal postoj ANO k lithiu k procesu, kterým stát přišel o práva na těžbu uhlí. Připomněl, že během jednání o budoucnosti těžební společnosti OKD hnutí ANO vedené Andrejem Babišem prosazovalo privatizaci, zatímco ČSSD usilovala o to, aby se podniku ujala státní společnost Diamo.

Vláda, aby zamezila dalším sporům, přijala podle Zaorálka opatření, která mají posílit práva na těžbu dalších surovin státem. Přijala také usnesení, aby se Havlíček zabýval možností, jak by se stát mohl podílet na těžbě lithia. "Dali jsme usnesení, aby zkoumal, zda neexistuje způsob, jak by (státní podnik) Diamo mohl v celém procesu fungovat, aniž bychom porušili zákony," uvedl.

O memorandu, které Havlíček uzavřel před týdnem, dnes jedná Senát. Sporem se bude čtyři dny před volbami zabývat také mimořádná schůze Sněmovny. Předseda ANO Andrej Babiš dnes poslal premiéru Bohuslavu Sobotkovi, Bělobrádkovi a Havlíčkovi dopis s otázkami, které zpochybňují postoj ČSSD k tématu.

Podle Brabce byl podpis memoranda přinejmenším uspěchaný, protože povolení potřebná pro těžbu mohou těžaři dostat až zhruba za pět let. Tudíž podmínky mohla příští vláda vyjednávat po celou dobu svého mandátu, poznamenal. Havlíček řekl, že o memorandu, které má podle něj zajistit co nejlepší podmínky pro stát v už dohodnuté licenci, jednala v srpnu tripartita, o jeho přípravě byli tudíž informováni i koaliční partneři.

ČSSD argumentuje i obecným souhlasem s přípravou dohody, jak ho vyjádřil Brabec v dopise ministerstvu. V tom samém dopise ale Brabec odmítl memorandum spolupodepsat s tím, že nebyl u jeho přípravy. Brabec dnes také uvedl, že citovaný dopis nepodepsal, byl pouze odeslán z jeho datové schránky.

Podle Havlíčka bude kauza žít svým životem až do voleb. Místopředseda koaličních lidovců Daniel Herman dnes jen řekl, že lidovci požadují změnu zastaralého horního zákona, ve kterém by stát definoval suroviny, o jejichž těžbu má zájem.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - většina je na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou vlastní australská firma EMH. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín.

Vliv státu na nakládání se strategickými surovinami se zvýší

Vliv státu na nakládání se strategickými nerostnými surovinami v Česku se zvýší. Pomoci s tím mají státní podnik Diamo a Česká geologická služba (ČGS). Vyplývá to ze zprávy o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v této oblasti, kterou dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). S předložením materiálu nesouhlasila Těžební unie. V připomínkách k dokumentu uvedla, že jde o nepřiměřené omezování podnikatelského prostředí. Členy sdružení je přes 100 společností z oboru.

Vláda v polovině června schválila surovinovou politiku ČR v oblasti nerostných surovin, která má platit zhruba 15 let. Zaměřuje se mimo jiné na oblast vědy a výzkumu, nové dobývací metody nebo hledání nových druhů surovin a jejich využití. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) upozornil, že v souvislosti se schválením materiálu ministerstvo dostalo za úkol surovinovou politiku ČR upravit. Aktualizovanou verzi by měla vláda dostat do ledna příštího roku.

Schválený materiál upozorňuje, že se v současné době stupňuje zájem těžebních společností o využívání ložisek strategických surovin ČR, například lithia a wolframu. Podle dokumentu je proto nezbytné neprodleně přistoupit k opatření na ochranu jejich budoucího využití v maximální prospěch státu, a to bez nutnosti okamžitých legislativních změn.

Diamo a ČGS podle materiálu mají být plně zodpovědné za zajištění etapy návrhů, při které budou zpracovány orientační studie proveditelnosti na racionální využití ložisek a první fáze geologického průzkumu. "V návrhové etapě se nepředpokládá provádění finančně náročných technických prací, respektive předpokládají se v minimálním rozsahu," uvádí zpráva. Etapa má být financována z peněz Diama.

Při případné realizaci dalších průzkumů a těžby má pak Diamo a ČGS spolupracovat s dalšími státními a soukromými subjekty. S tím, že při další fázi průzkumů může být spoluúčast soukromých společností převažující. Výjimku mají tvořit ložiska uranu. Nakládání s nimi má řešit pouze Diamo.

Financování této druhé etapy má být podle zprávy zajištěno kombinací státních a soukromých peněz prostřednictvím akciových společností. "Podmínkou pro provádění a financování prací realizační etapy je jejich schválení samostatnými usneseními vlády ČR," dodává materiál.

Za strategickou energetickou surovinu považuje dokument uran, mezi takzvané kritické suroviny EU řadí mimo jiné antimon, hořčík, chrom, kobalt, kovy platinové skupiny nebo prvky vzácných zemin. Mezi ostatními surovinami aktuálně významnými pro českou ekonomiku zmiňuje lithium, tantal, zirkonium a titan. Zvýšenou ochranu podle něj vyžaduje i zlato.

Například těžba lithia v Krušných horách by mohla začít za několik málo let. Ministr Havlíček tento týden podepsal memorandum o porozumění s australskou společností European Metals Holdings (EMH). Ministr uvedl, že lithium získávané z ložiska Cínovec by se mělo zpracovávat do finální podoby v Česku. Podle prezidenta Miloše Zemana by se měl v těžbě lithia angažovat státní podnik. Vláda dnes přitom zamítla návrh hnutí ANO memorandum o těžbě lithia zrušit.