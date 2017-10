Ilustrační foto - Škoda Auto plánuje, že bude v roce 2025 prodávat čtvrtinu vozů na elektrický nebo hybridní pohon. K tomu jí má pomoci pět elektromobilů a několik dalších modelů na hybridní pohon kombinující spalovací agregát a elektromotor s dobíjením z elektrické zásuvky (plug in hybrid). Škoda na současném autosalonu v Šanghaji představila koncept prvního elektromobilu Vision E s dojezdem až 500 km a autonomním řízením. Uvedla to dnes v tiskové zprávě.

Ilustrační foto - Škoda Auto plánuje, že bude v roce 2025 prodávat čtvrtinu vozů na elektrický nebo hybridní pohon. K tomu jí má pomoci pět elektromobilů a několik dalších modelů na hybridní pohon kombinující spalovací agregát a elektromotor s dobíjením z elektrické zásuvky (plug in hybrid). Škoda na současném autosalonu v Šanghaji představila koncept prvního elektromobilu Vision E s dojezdem až 500 km a autonomním řízením. Uvedla to dnes v tiskové zprávě. PR/Škoda Auto

Praha - V Česku by mohl vzniknout testovací okruh pro auta jezdící bez řidiče, autonomní vozidla by se do budoucna mohla zkoušet i v běžném provozu na dálnicích, nebo ve městech. Vláda dnes schválila koncepční materiál, z něhož to vyplývá, a který se zabývá rozvojem aut schopných se částečně, nebo zcela řídit samy. Uvedl to Úřad vlády. Před jednáním kabinetu dnes vláda podepsala memorandum se zástupci automobilového průmyslu, které má vývoj moderních technologií českým automobilkám usnadnit.

Prvním krokem ke vzniku zvažovaného polygonu pro testování vozidel bez řidiče by měla být studie proveditelnosti, kterou chce ministerstvo dopravy zadat ke zpracování v polovině příštího roku. Materiál by měl mimo jiné zmapovat evropský trh a odhadnout, jaký zájem by ze strany výrobců autonomních vozidel mohl o podobné zařízení v Česku být.

Kromě uzavřeného polygonu by se autonomní vozidla mohla zkoušet v běžném provozu. Podle ministerstva dopravy se nabízí možnost tyto vozy testovat na nově otevřené dálnici D8 mezi Ústím nad Labem a německou hranicí, případně v navazujícím úseku německé A-17 do Drážďan. Zájem projevila i města, umožnit testování autonomních vozů v městském provozu nabídly podle ministerstva Mladá Boleslav a Ústí nad Labem. Další variantou je využití dálnice D2 mezi Brnem a Bratislavou.

Prvky chytrých silnic, které umí komunikovat s vozidlem, se v Česku nyní testují v pilotním provozu. Inteligentní dopravní systémy dokážou mimo jiné varovat řidiče před náhlou nebezpečnou situací. Do budoucna by mohly být využity k brzdění nebo úplnému zastavení vozidla v případě nebezpečí bez toho, aby řidič musel jakkoliv zasahovat do řízení.

Tyto technologie jsou pilotně umístěny na Pražském okruhu mezi Mirošovicemi a Rudnou v rámci projektu C-Roads. Projekt potrvá do roku 2020 a podobné inteligentní prvky by se mohly objevit na dálnicích D1, D5, D11, ale i ve městech a městské hromadné dopravě či na železničních přejezdech. Na vývoji a aplikaci prvků chytrých komunikací spolupracuje úřad například se společnostmi AŽD Praha, Intens Corporation, operátory O2, T-Mobile nebo s pražskou ČVUT.