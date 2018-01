Washington - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa chce v průběhu příštích deseti let investovat 18 miliard dolarů do výstavby zdi na hranici s Mexikem. Její vybudování bylo jedním z nejvýznamnějších slibů Trumpovy předvolební kampaně.

Na zhruba 1000 z celkových 3200 kilometrů hranice mezi oběma zeměmi již nyní stojí plot, který kvůli nelegálním přechodům a pašování drog nechala v 90. letech postavit administrativa exprezidenta Billa Clintona.

Podle návrhu amerického úřadu pro cla a ochranu hranic by měla být bariéra do září 2027 prodloužena o dalších 505 kilometrů, takže by pokrývala téměř polovinu hranice, sdělil agentuře AP americký představitel pod podmínkou anonymity.

Návrh Trumpovy vlády také počítá s výměnou či posílením bariéry na 651 kilometrech, kde již plot stojí.

Hraniční zeď, která má zabránit pašování narkotik a pronikání imigrantů z Mexika, slíbil prezident Donald Trump voličům během předloňské volební kampaně, uvedl ale jen minimum podrobností. Mexiko s budováním hraniční zdi nesouhlasí, proti je v Kongresu i demokratická opozice.

Trumpova vláda požádala na letošek o 1,6 miliardy dolarů na výstavbu či obnovu pohraniční bariéry v délce 118 kilometrů v Texasu a Kalifornii. Vládní činitelé přitom řekli, že o 1,6 miliardy dolarů budou žádat i na příští rok.

Trumpova vláda sdělila detaily plánu na výstavbu zdi na žádost senátorů, napsala agentura AP. Celková částka na nové zabezpečení hranic by měla podle úřadu pro cla a ochranu hranic dosáhnout 33 miliard dolarů. Z toho 18 miliard dolarů půjde na zeď, 5,7 miliardy dolarů na technologické vybavení, miliarda na vybudování a údržbu silnic a 8,5 miliardy dolarů by mělo být určeno pro 5000 nových členů pohraniční stráže, 2500 pohraničních inspektorů a další personál.