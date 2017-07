Praha - S modernizací samohybných houfnic Dana za asi 1,27 miliardy korun se na pondělním zasedání bude zabývat vláda. Zastaralá děla by měla pro českou armádu zmodernizovat kopřivnická firma Tatra Trucks. Podle dřívějších informací ministerstva obrany by smlouva mohla být podepsána v září.

Samohybná kanonová houfnice 152 mm ShKH vz. 77 Dana byla vyvinuta již v 70. letech minulého století, jde proto o zastaralý bojový prostředek s krátkým dostřelem či zastaralým řídicím systémem palby. O nutnosti výměny či modernizace se mluví již několik let. Ministerstvo obrany určitý čas uvažovalo o nákupu 50 nových děl, která by měla shodnou ráži a tedy i munici se spojenci z NATO. Nakonec se rozhodlo pro modernizace části současných děl. Důvodem je současná potřeba nákupu další techniky za desítky miliard korun i to, že armáda má ve skladech velké množství nevystřílené munice za několik miliard korun. Podle médií zároveň úřad počítá s nákupem několika nových moderních děl.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) na konci května ČTK sdělil, že modernizace houfnic "zajistí armádě kvalitní dělostřeleckou techniku odpovídající standardům NATO, navíc s několikanásobně nižšími náklady oproti pořízení nových systémů". Stropnický zároveň vyzdvihl, že zakázka také podpoří český obranný průmysl.

První zmodernizovanou houfnici by měla armáda dostat příští rok. Stroje by měly být zásadně upraveny, budou například dovybaveny navigačním systémem, dostanou nový motor, poloautomatizovaný systém řazení nebo novou kabinu s balistickou ochranou. Získají také radiostanice Harris, nový navigační systém nebo granátomet kouřových granátů. Modernizace by měla trvat do roku 2020.

Společnost Tatra Trucks patří českým podnikatelům Jaroslavu Strnadovi a Renému Materovi. Automobilka vyrábí standardizované modelové nákladní vozy i speciální nákladní vozidla na míru. Celkem 80 procent produkce automobilky jde na export. Firma loni vyrobila 1326 vozidel.