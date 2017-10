Brno - Vláda, jejíž mandát za několik dnů skončí, se dnes dočkala od průmyslníků oproti minulým letům spíše pochvalného hodnocení. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák vyzdvihl podporu výzkumu a vývoji, zaměstnávání vězňů, chválil také zavedení elektronické evidence tržeb (EET). Naopak kritizoval situaci v dopravní infrastruktuře nebo byrokracii. Uvedl to na sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně.

Podle Hanáka měla vláda velké štěstí, že se dočkala dobré ekonomické situace a vývoje, dokázala řídit cash-flow, daří se plnit státní rozpočet. Hanák také chválil, že vláda vydržela fungovat čtyři roky, mrzí jej ale "bídná úroveň vzájemného dialogu dvou dominujících politických stran".

Nezaměstnanost se sice pohybuje na rekordně nízkých hodnotách, pro průmyslníky to ale prý není dobrá zpráva. "Je to tragédie, v byznyse, průmyslu, dopravě a obchodě chybí více než 200.000 zaměstnanců," řekl Hanák. V nejbližších letech to podle něj nevyřeší robotizace průmyslu, ale je třeba přivést lidi ze zahraničí. Hanák zmínil Ukrajinu, Bělorusko, Vietnam či Mongolsko. Bez těchto lidí se podle něj průmysl nikam nepohne. Ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) v reakci na to uvedl, že kvóty pro Ukrajince už stát zvýšil. "Souhlasím s tím, že trh práce je přebraný paradoxně díky tomu, že jsme se snažili snížit nezaměstnanost," řekl Havlíček.

Hanák pochválil vládu za zaměstnávání vězňů, z nichž 60 procent pracuje. Je to podle něj šance do budoucna. Naopak kritizoval rostoucí počet úředníků. "Státních zaměstnanců přibývá tempem, že to nestačíme počítat," uvedl Hanák. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) nejvíce zaměstnanců přibývá tím, že stát posiluje armádu, policii, tajné služby, po nich jsou největší skupinou učitelé. "Zvyšuje se počet dětí, vláda na to musí reagovat a přizpůsobit se. Chceme maminkám zajistit dřívější nástup do práce, musíme jim zlepšit komfort a podporu rodiny a umisťovat děti do mateřských škol," uvedl Sobotka.

Katastrofou je podle Hanáka dopravní infrastruktura a postavených pouze 35 kilometrů dálnic za čtyři roky. Řekl, že se také příliš nepovedl stavební zákon a chybí zákon o liniových stavbách.

Naopak pozitivní hodnocení si končící vláda vysloužila za podporu exportu. "Letos bude fantastický rekord, český export bude mít přes čtyři biliony korun obratu," uvedl Hanák. Nabádal přitom, aby politici, kteří zemi povedu po volbách, neměnili perspektivní a mladé vedení státní pojišťovny EGAP a České exportní banky.

Sobotka: Musíme zůstat v tvrdém jádru EU a rychle přijmout euro

Česká republika musí zůstat v jádru Evropské unie a co nejdříve, jakmile to bude možné, přijmout euro. Pro ekonomiku závislou na exportu není podle premiéra Sobotky jiné cesty. Všechny, kteří jakkoliv mluví o vystoupení z EU, označil při vystoupení na sněmu Svazu průmyslu a dopravy na strojírenském veletrhu v Brně za blázny a poloblázny. Setrvání v jádru EU považuje za jedinou alternativu k zajištění bezpečnosti a ekonomické prosperity.

Zmínil také, jak to nazval, několik neodkladných úkolů, které bude muset řešit nová vláda vzešlá z blížících se voleb. "Ekonomický rozvoj nejprůmyslovější země Evropy závisí nejen na dostatku zaměstnanců, ale také na dopravní infrastruktuře. Ukazuje se, že je potřeba přijmout zákon o liniových stavbách, protože nenarážíme na nedostatek peněz či nepřipravenost staveb, ale na zlou vůli. Spolky a jednotlivci neustále napadají dopravní stavby. Bude to cesta nejefektivnější," řekl Sobotka.

Nová vláda musí také řešit budoucnost české energetiky.

"Je třeba pracovat na proměně energetického mixu. Na jedné straně je třeba zachovat stabilitu, na druhé straně je potřeba dodržovat limity vyplývající z Pařížské dohody o emisích. V roce 2025 je potřeba nejpozději začít budovat nový blok v jaderné elektrárně Dukovany. Energie musí být nadále cenově dostupná. Společně s vysokorychlostním internetem je klíčová pro přechod k digitalizovanému průmyslu, který přinese nový rozvojový potenciál," řekl Sobotka. Stát podle něj má jít příkladem v digitálním řešení a přenést je do státní sféry.

Nová vláda má podle něj také pracovat na tom, aby se česká ekonomika změnila z ekonomiky, jež nabízí komparativní výhodu v levné práci, v ekonomiku vytvářející produkty s vyšší přidanou hodnotou.

"Investiční pobídky už se nesmí dívat na počet vytvořených pracovních míst, ale na výši přidané hodnoty a měly by směřovat k menším a středním firmám," řekl Sobotka.

Česko ale dosud není v eurozóně, což Sobotka vidí jako nejistotu do budoucna. "Veškerá modernizační opatření budou fungovat tehdy, když budeme členy volného vnitřního trhu a budeme figurovat v jádře ekonomicky silných zemí EU. Musíme bojovat za to, aby nevznikaly na vnitřním trhu a na hranicích eurozóny bariéry," uvedl Sobotka.