Praha - Vláda se dnes vrátí k diskusi o penězích na opravy silnic nižších tříd. Minulé pondělí vláda rozhodnutí odložila kvůli sporům mezi ČSSD a hnutím ANO o množství peněz, které by měl kabinet krajům poskytnout. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dříve uvedl, že by to měly být tři miliardy, ministr dopravy Dan Ťok (ANO) původně avizoval dvě miliardy. Nyní se hovoří o čtyřech miliardách z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a vládní rezervy.

S novelou zákona o veřejném ochránci práv, která má ombudsmanovi umožnit sledovat dodržování práv zdravotně postižených lidí, přijde na jednání kabinetu ministr pro lidská práva Jan Chvojka(ČSSD).

Mezi sněmovními iniciativami se bude kabinet zabývat ostře sledovanou novelou ústavního zákona o bezpečnosti, která by dala majitelům legálně držených zbraní právo zasáhnout k zajištění bezpečnosti Česka. Ministři proberou také návrh na uzákonění dvou nových významných dnů, které se vážkou k událostem druhé světové války, a návrh KSČM, aby bylo do trestního zákoníku včleněno příživnictví.

Na programu měl dnes kabinet mít návrh zákona o univerzitních nemocnicích, ministr Miloslav Ludvík (ČSSD) ale v pátek oznámil, že materiál vláda projedná o týden později. Důvodem je podle něj přesun jiných bodů, kvůli nimž by nebyl čas na diskusi nad zákonem.

Z priorit, o nichž mluvil Sobotka pro poslední měsíce práce kabinetu, vláda poslancům neposlala například zákon o sociálním bydlení. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) ho plánuje předložit počátkem března. Požádat chce o zrychlené projednávání normy.