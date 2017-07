Praha - Vláda se dnes sejde na posledním zasedání před třítýdenním volnem. Ministři posoudí například návrh na posílení bezpečnosti na mimopražských mezinárodních letištích zavedením systému pro rozpoznávání obličejů a registračních značek vozidel. Na pražském letišti Václava Havla, kde už stejný systém funguje, navrhuje ministerstvo vnitra jeho rozšíření. Zabývat se budou i nedostatkem pracovních sil, tentokrát v zemědělství a potravinářství. Ministerstvo navrhuje, aby bylo zrychleno přijímání Ukrajinců, v resortu by jich mohlo během roku najít uplatnění 1500.

Vláda posoudí požadavek ministerstva vnitra na navýšení výdajů na plošné vydávání občanských průkazů s elektronickým kontaktním čipem, do roku 2025 si nedávno schválená novinka vyžádá zhruba 982 milionů korun. Jmenuje také šéfa nového Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) navrhuje, aby se jím stal současný zmocněnec pro kybernetickou bezpečnost Dušan Navrátil.

Ministři se budou zabývat snahou Česka o získání Evropského bankovního úřadu, který se má bezprostředně po odchodu Velké Británie odstěhovat z Londýna na půdu EU. Pokud by Česko v kandidatuře na přesun EBA z Londýna uspělo, úřad by mohl sídlit v moderní kancelářské budově, která bude dokončena na začátku roku 2019. Pro kandidaturu se česká vláda rozhodla v únoru, jasno o novém sídle úřadu by mělo být v listopadu.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) bude kolegy informovat o přípravách na spuštění účtenkové loterie a možnostech rozšíření investic ve zbývajících měsících letošního roku. Jeho úřadu se týká také návrh KDU-ČSL a Starostů na devítiměsíční odklad zavedení posledních dvou fází elektronické evidence tržeb, vláda s ním podle předběžného návrhu nebude souhlasit. Třetí fáze má začít 1. března příštího roku a týká se občerstvení nebo farmářských trhů, čtvrtá fáze zahrne řemeslníky a má začít v červnu 2018.

Na programu má kabinet také návrh koncepce ochrany před následky sucha či návrh nařízení o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie. Ministři vyslechnou zprávy o plánovaných miliardových tendrech ministerstva obrany. Ministerstvo zemědělství bude informovat o zakázce za 4,5 milionu korun pro Českou televizi, aby natočila a odvysílala tři díly Rybího světa Jakuba Vágnera. Všechny díly by měli diváci vidět do konce roku 2018. Minulá série vznikla v roce 2015, stála stejnou sumu. Podle úřadu má jít o kampaň, která vysvětlí, že chov sladkovodních ryb je nedílnou součástí českého kulturního prostředí i gastronomických zvyklostí.

Na programu zasedání je také řada výročních zpráv jednotlivých resortů.