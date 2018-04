Praha - Stát uhradí schodek loňského státního rozpočtu vydanými státními dluhopisy za 7,2 miliardy korun a zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv o jednu miliardu korun. Návrh Státního závěrečného účtu za rok 2017, který předložilo ministerstvo financí, dnes schválila vláda, uvedl tiskový odbor kabinetu. Stát loni hospodařil se schodkem rozpočtu 6,2 miliardy korun, což bylo o 53,9 miliardy méně než schválený rozpočet.

Dokument, který shrnuje hospodaření státu, kabinet schvaluje každoročně a následně jej předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení. Materiál zahrnuje také přehled ekonomického vývoje České republiky, včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu.

Vláda dnes projednala také zprávu o vývoji státního rozpočtu v prvním čtvrtletí letošního roku. Rozpočet ke konci března skončil v přebytku 16,3 miliardy korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) novinářům při příchodu na jednání vlády řekla, že se rozpočet zatím vyvíjí dobře, protože nebývale rostou příjmy.

Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun. Podle Schillerové deficit v době ekonomického růstu představuje rezervu na investice. "Ty jsou podstatné, protože my chceme masivně investovat do infrastruktury, do bytové výstavby. To by byl pro mě jediný důvod, proč bychom schválili státní rozpočet schodkový," řekla Schillerová.

Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci března stouply meziročně o 38 miliard na 345,7 miliardy korun. Celkové výdaje stouply o 26,5 miliardy na 329,4 miliardy korun.