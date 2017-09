Praha - Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 50 miliard korun. Návrh rozpočtu jednomyslně schválila vláda. Příjmy státního rozpočtu jsou pro příští rok navrženy 1314,5 miliardy korun, výdaje by měly činit 1364,5 miliardy korun. Rozpočet, který bude schvalovat Sněmovna vzešlá z říjnových voleb, počítá s růstem platů ve veřejné správě, zvýšením důchodů i s více penězi pro vysoké školy.

Návrh rozpočtu kritizuje opozice nebo někteří ekonomové. Důvodem je především výše schodku při velmi dobrém vývoji ekonomiky. Podle ODS návrh rozpočtu ukazuje priority koaličních stran, a to rozdávat a méně investovat. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska kabinet vede politiku bez vize, priorit a zodpovědnosti k zítřku. Někdejší ministr financí například upozornil na vysoký počet státních zaměstnanců i nízké investice. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) schválený rozpočet podpoří další ekonomický růst ČR.

Vláda dnes společně s rozpočtem rozhodla, že zaměstnanci ve veřejné správě a členové bezpečnostních sborů, tedy policisté, hasiči a příslušníci vězeňské služby, dostanou od listopadu přidáno deset procent. Učitelé v regionálním školství o 15 procent. Zároveň kabinet schválil od ledna růst průměrných důchodů o 475 korun měsíčně a navíc tři miliardy korun pro vysoké školy.

Předseda České konference rektorů Tomáš Zima v této souvislosti více peněz pro vysoké školy uvítal, jde podle něj o základní navýšení, které je potřeba pro uspokojení potřeb vysokých škol. Akademici původně požadovali zvýšení rozpočtu o 4,5 miliardy korun proti letošku.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) zopakoval, že podobu návrhu schváleného rozpočtu považuje za silně ovlivněnou nadcházejícími volbami. "Můj názor se nemění. Podle mého názoru je to rozpočet volební a měl by více pamatovat na to, že časem přijdeme o evropské peníze a kohezní fondy. Na druhou stranu bych chtěl poděkovat za dohodnutý kompromis," uvedl.

Růst platů, důchodů nebo příjmů vysokých škol o tři miliardy korun umožnilo navýšení příjmů rozpočtu o zhruba 22 miliard korun proti červnovému návrhu, k tomu ministerstvo financí zlepšilo odhad vývoje ekonomiky a výběru daní. Úřad rovněž provedl přesuny v rámci kapitol rozpočtu, například snížil výdaje na obsluhu vládního dluhu. Ministerstva navíc uvolnila ze svých rezerv zhruba deset miliard korun.

Vláda také schválila, že na dopravní stavby půjde příští rok 72,5 miliardy korun. Výše rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) je o zhruba 1,4 miliardy korun vyšší, než kolik činil předchozí návrh. I tak je ale rozpočet fondu na příští rok nižší, než ministerstvo dopravy předpokládalo. Letos fond hospodaří se zhruba 82 miliardami korun.

Pokud nová Sněmovna návrh státního rozpočtu neschválí do konce roku, bude se stát řídit rozpočtovým provizoriem. Znamenalo by to, že až do schválení nového rozpočtu by se každý měsíc uvolnila jedna dvanáctina výdajů z předchozího roku.

Návrh státního rozpočtu na rok 2018 (v miliardách Kč):

Příjmy SR 1314,5 Výdaje SR 1364,5 Saldo - 50