Praha - Více než miliardu korun budou stát opatření, která mají připravit Česko na klimatické změny. Vláda dnes schválila národní akční plán adaptace na změny klimatu, uvedli ministři na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Strategický dokument má pomoci Česku vypořádat se například se suchem, povodněmi i ochránit lesy a vodní zdroje. Zvláštní opatření se mají týkat i budov, aby se lépe přizpůsobily klimatickým změnám. Dokument připravilo ministerstvo životního prostředí.

"Vláda tak pokračuje v přípravě země na závažné klimatické změny," reagoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na twitteru.

Vláda tak určila na 50 prioritních opatření se 160 nejdůležitějšími úkoly. Aby byly úkoly splněny, bude podle plánu nutno přerozdělit peníze příslušných ministerstev, nebo je přidat ze státního rozpočtu. Na opatření s prioritou jedna, tedy ty zásadní, by mělo do roku 2020 jít až 834 milionů korun. Dalších zhruba 415 milionů Kč by připadlo na doplňková opatření již bez nároku na státní kasu.

"Možná, když se podíváme ven, tak nám nepřipadá, že se mění klima, protože leden vypadá, jak by měl vypadat po mnoha letech. Ale je to bohužel pověstná výjimka, která potvrzuje pravidlo. S nastupující změnou klimatu, která už velmi významně ovlivňuje ČR, se prostě musíme smířit," řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Stát ale změnám podle něj musí aktivně čelit, čemuž má pomoci akční plán.

Na přípravě dokumentu se podle předkládací zprávy podílelo více než 140 odborníků z veřejné, soukromé i akademické sféry. Meziresortním řízením prošel loni v listopadu, poslední týden podle Brabce MŽP vyřešilo i rozpory s ministerstvem zemědělství. Brabec si myslí, že materiál je komplexní, plán obsahuje i řadu krizových opatření jak pro životní prostředí, tak pro zemědělství, průmysl nebo život ve městech, například krizový plán na významnější výpadek dodávek pitné vody. "Jsem rád, že jsme se na tom (na vládě) shodli jednohlasně," reagoval Brabec.

Podle poslance a experta TOP 09 na životní prostředí Michala Kučery měl akční plán klást větší důraz na energetické úspory a účinnost. "Podpora průmyslu by se tak přesunula od montoven založených na levné pracovní síle směrem k sofistikovanějším oborům a firmám, například v oblasti automatizace budov. Energetické úspory jsou navíc jedním z nejsnáze dosažitelných a nejúčinnějších opatření na ochranu klimatu," reagoval.

Plán se zabývá i tím, jak například lesy připravit na změny klimatu. V opatřeních je zmíněna redukce přemnožené spárkaté zvěře, která v některých oblastech ničí dřeviny tak, že se nemohou obnovovat. Doporučuje ale i omezit v lesích smrk a motivovat vlastníky lesů k menšímu holosečnému hospodaření a obnově mokřadů a přirozených vodních toků.

Hnutí Duha kritizovalo dokument kvůli tomu, že ministerstvo zemědělství po MŽP žádá, aby vyškrtlo některá důležitá opatření. Podle aktivistů omezuje přírodě blízké hospodaření v lesích nebo revitalizace drobných vodních toků. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) k tomu uvedl, že se toho jeho úřad nezříká. Revitalizace se bude provádět podle plánů jednotlivých povodí, ministerstvo chce naplnit úkoly v co největší možné míře, dodal.