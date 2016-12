Praha - V Česku by se do budoucna mohl zjednodušit systém vnitřních kontrol ve státní správě a na jednotlivých ministerstvech i na úrovni vlády by měly vzniknout výbory pro audit. Také by se měla zvětšit zodpovědnost úředníků. Počítá s tím návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který dnes schválila vláda. Dále schválila novelu, která zjednodušší proces EIA, debatu o podpoře neúplných rodin naopak odložila.

Systém kontrol by se měl podle MF zjednodušit

O návrhu mluvil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO) na jejich bilanční úterní schůzce. Sobotka po ministerstvu financí chce, aby úřad novelu do konce volebního období vlády prosadil. Na přijetí zákona o řízení a kontrole veřejných financí se pak podle premiéra váže politická podpora pro rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Normu ovšem dnes kritizoval například bývalý náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht ve svém blogu. "Babišův návrh je bohužel smutné čtení. Pokud bude přijat Poslaneckou sněmovnou, vrátí Českou republiku v oblasti řízení a kontroly veřejných financí 20 let zpátky," uvedl.

Zákon má nahradit zákon o finanční kontrole. Ministerstvo pracuje na této zákonné úpravě už delší dobu, první návrh úřadu vrátila k přepracování Legislativní rada vlády.

Zákon se týká všech organizací, které jsou správci kapitol státního rozpočtu. Jde o ministerstva a další státní úřady. Dále se týká státních fondů, měst, krajů, zdravotních pojišťoven, hlavního města Prahy, městských obvodů, Správy železniční dopravní cesty, příspěvkových organizací zřízených krajem nebo městem a školských zařízeních zřízených ministerstvem.

Návrh podle ministerstva vymezuje odpovědnost konkrétních útvarů a osob na ministerstvech za vynakládané veřejné výdaje, stanovuje pravidla pro interní audity a zajišťuje, aby byly kontroly a audity harmonizovány.

Ministerstvo financí v návrhu také počítá se zřízením vládního Výboru pro audit a se vznikem menších výborů na jednotlivých ministerstvech.

Jednorázové proškolení zaměstnanců kvůli novému zákonu přijde státní rozpočet na 337.500 Kč a jednorázové náklady na úpravu software na 43,5 milionu korun. Návrh zákona počítá s tím, že bude nutné proškolit zaměstnance 565 organizací státní správy. Dále MF počítá s ročním navýšením ročních nákladů o 4,3 milionu korun kvůli růstu počtu interních auditorů ve státní správě. Další roční navýšení výdajů o 1,4 milionu korun by mělo přinést externí hodnocení kvality. Peníze navíc budou muset kvůli zákonu vydat podle materiálu i obce a kraje.

Proces EIA by se měl zjednodušit

Zjednodušení procesu posuzování vlivů chystaných projektů na životní prostředí (EIA) přináší novela zákona, kterou dnes přijala vláda. Informoval o tom mluvčí Strakovy akademie Martin Ayrer. Předloha omezuje počet záměrů, které budou posuzování podléhat. Do českého právního řádu současně přenáší novelu evropské směrnice EIA. Ministerstvo životního prostředí, které novelu předkládá, slibuje, že se úřední proces zrychlí minimálně o měsíc a půl. Návrh nyní posoudí Sněmovna.

Evropská unie v minulosti na některé české dopravní stavby odmítla poskytnout dotace kvůli zastaralým posudkům EIA. Ministr Richard Brabec (ANO) v listopadu při přípravě zákona připomněl, že jsou v Česku desítky dopravních záměrů, které mají stanovisko EIA staré až 15 let. Evropská směrnice proto zavádí povinnost, že se úřad, než vydá navazující rozhodnutí, musí přesvědčit, že je stanovisko EIA stále platné.

Předlohu by ministr chtěl do Sněmovny dostat v lednu. Chce, aby spolu s novelou stavebního zákona, která v sobě rovněž nese změny v procesu EIA a je rovněž ve Sněmovně, povolování staveb zrychlila a zjednodušila.

Novela přináší konkrétní výčet 13 řízení, které investora čekají. Jde například o územní řízení, stavební řízení nebo o dodatečné povolení stavby. Nově se také nebude zveřejňovat oponentní posudek, což má proces zrychlit minimálně o 45 dnů. MŽP chce, aby autorizované osoby, které posudky dělají, dodržovaly stanovené lhůty, což se nyní občas neděje. Proces EIA trvá podle zákona půl roku, po novele by se zkrátil na 4,5 měsíce.

Novela také omezuje počet záměrů, které budou EIA podléhat. Ročně se v ČR posuzovalo zhruba 2000 tzv. podlimitních záměrů, z toho pouze 40 poslaly úřady do zjišťovacího řízení. Po novele se podlimitní záměry budou posuzovat jen ve zvláště chráněných územích.

Vláda odložila debatu o podpoře neúplných rodin

Vláda odložila debatu o podpoře neúplných rodin. Informoval o tom mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Soubor opatření zahrnuje například zvýšení přídavků na děti o stokorunu a rozšíření okruhu příjemců dávky. Se změnou přichází ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) jako s náhradou kabinetem zamítnutého zálohovaného výživného, které by za neplatiče alimentů poskytoval stát. Proti zvýšení přídavků je ale resort financí, vadí mu rostoucí výdaje. Část opatření k řešení problémů s výživným by mělo přijmout ministerstvo spravedlnosti. Ani tento materiál dnes kabinet neprojedná.

"Vláda odložila návrhy opatření na podporu neúplných rodin, které pečují o nezaopatřené dítě a akční plán ochrany práv dětí," uvedl Ayrer na twitteru k dnešním jednání kabinetu.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) před pár dny zmínil tento zákon jako jeden z hlavních úkolů ministryně Marksové do voleb. Norma by se podle něj měla co nejdřív dostat na jednání kabinetu, aby se stihla do konce vládního období. Koalice už dřív zálohované výživné odmítla. Podle hnutí ANO by to byla jen další sociální dávka. K přijetí právní úpravy náhradního výživného se vláda zavázala v koaliční smlouvě.

Přídavek na dítě patří mezi dávky státní sociální podpory. Nyní na něj mají nárok děti z rodin s příjmem pod 2,4násobek životního minima. Děti do šesti let dostávají 500 korun měsíčně, od šesti do 15 let 610 korun a od 15 do 26 let pak 700 korun. Podle návrhu by se částky měly zvednout o stokorunu.

S plošným zvýšením přídavků, rozšířením okruhu rodin a nezapočítáváním dávky do příjmu nesouhlasí ministerstvo financí. Vadí mu rostoucí výdaje i to, že opatření necílí na neúplné rodiny, ale na všechny. Resort žádal, aby se vyšší podpora týkala jen dětí neplatičů alimentů v hmotné nouzi. Pokud ti výživné neplatí, protože na ně nemají, dávky se jim stanovují ne z životního, ale jen z existenčního minima. Do řešení problémů s výživným by se také víc měla zapojit probační a mediační služba a úřady práce by s radnicemi měly vytvářet pracovní místa pro neplatiče. Podle ministerstva práce jsou návrhy resortu financí v praxi "těžko uchopitelné" a zvýšily by administrativu.

Materiál obsahuje vedle změn přídavků i návrhy opatření, která by mělo připravit ministerstvo spravedlnosti. Například soudci by se měli víc specializovat na opatrovnickou problematiku, krajské soudy by měly mít specializované senáty.

Změny ve fungování taxislužby

Přísnější postihy za provozování nelegální taxislužby zavádí novela zákona, kterou dnes schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor vlády. Novela zákona o silniční dopravě ale proti původnímu návrhu nezavádí povinnost zprostředkovatele, tzv. dispečinků, nebo mobilních aplikací vést kompletní knihu jízd a zajistit, aby nabízení šoféři měli oprávnění řidiče taxislužby.

O způsobilost šoféra taxislužby může podle návrhu řidič přijít hned po prvním závažném přestupku, jako je například předražování jízdného, nebo nepoužití taxametru. Současný zákon umožňuje zbavit řidiče oprávnění až po opakovaném přestupku. Zároveň návrh požaduje zefektivnění kontrol taxislužeb. V návrhu je například uvedeno, že se kontrola může uskutečnit v cizím jazyce a je možné z ní pořizovat audio i videozáznam bez vědomí kontrolovaného řidiče.

Kromě taxislužby se novela týká veřejné linkové dopravy například ohledně ochrany linek provozovaných v rámci veřejné služby proti komerčním linkám. Umožní například nevydat licenci dopravci komerční linky, který by chtěl provozovat komerční dopravu v trase a čase objednaného veřejného spojení, a tím snižoval tržby dopravy spoje objednaného v závazku veřejné dopravy.