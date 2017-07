Praha - Současná vláda podle lékařských komor a zdravotnických oborů prosadila za dobu svého působení málo nového. Nevyřešila ani personální krizi a podfinancovanost zdravotnictví. Naopak chválí zvyšování platů, valorizaci plateb za státní pojištěnce a nepřijetí zákona o univerzitních nemocnicích, vyplývá z jejich vyjádření. Systém veřejného zdravotního pojištění letos hospodařil s plánovanými příjmy více než 276 miliard korun.

"Současná vláda hasila, ale netvořila," řekla předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociálních věcí Dagmar Žitníková. Ani podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka vláda očekávání nesplnila. Lékaři se s odboráři shodují také na tom, že většinu problémů podědila po předchozích vládních garniturách.

Jako největší problémy vidí financování zdravotnictví a personální situaci. Do českého zdravotnictví podle nich jdou o dvě procenta HDP méně, než je průměr v evropských zemích.

Podle Romana Šmuclera, který bude od září prezidentem České lékařské komory, vláda finanční stav zdravotnictví ještě zhoršila. "Důrazem na velké nemocnice a utlumováním ambulancí zdražila systém a to se brzy projeví krizí financování pojišťoven, jakmile klesne výběr pojistného," řekl. Řešením by podle něj bylo převést větší část péče k praktickým lékařům a do ambulancí. Vhodný by byl i návrat zdravotnických poplatků či zavedení částečně hrazené péče, kterou by pacienti mohli ovlivnit svým chováním, dodal.

Přestože vláda opakovaně zvyšovala platy, což odbory i ČLK chválí, personální situaci se jí stabilizovat nepodařilo. Nemocnicím chybí stovky lékařů a tisíce sester. "Z důvodu nedostatku sester a lékařů se ruší nebo přechodně zavírají oddělení. Chybí zaměstnanci všech profesí a stávající jsou permanentně přetěžováni," uvedla Žitníková. Podle Kubka vystudované sestry odcházejí mimo obor, lékaři často do zahraničí.

"Řada nemocnic je již plně závislá na práci cizinců. Komora zaznamenala i případy nelegálního zaměstnávání cizinců se spornou kvalifikací," dodal Kubek. Jako další z nesplněných slibů komory a odbory uvádějí srovnání plateb pojišťoven za stejné výkony. Rozdíly jsou podle Žitníkové až dvojnásobné.

Názory na přijaté novely zákonů o vzdělávání zdravotníků a lékařů jsou rozdílné. Podle Kubka je novela o vzdělávání lékařů zklamáním. "Systém zůstává vůči mladým lékařům nepřátelský, a zatímco fakultní nemocnice budou mít i nadále zajištěn přísun laciné pracovní síly, personální devastace regionálních nemocnic se bude prohlubovat," řekl. Naopak stomatologové změny chválí.

Lékaři kritizují také zákon o vzdělávání nelékařských profesí, který změnil vzdělávání sester a zavedl profesi terapeuta tradiční čínské medicíny. V Evropě raritní zařazení "léčitelů" mezi zdravotníky je podle Kubka "vrchol ostudy".

Vláda v programovém prohlášení slibovala zákon o veřejných neziskových nemocnicích, nakonec na něj ale nedošlo. Připravený zákon, který by transformoval fakultní nemocnice na univerzitní, vláda už do voleb projednat nestihne. Odbory to vítají. "Návrh tohoto zákona byl špatný a v praxi mohl mít závažné nenapravitelné důsledky," uvedla Žitníková. Podle Kubka nebyl splněn ani slib vlády, že zajistí oddělení vlastnictví zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení.