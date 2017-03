Praha - Novelou telekomunikačního zákona, od které si premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) slibuje pokles cen mobilních dat, či návrhem zákona o sociálním bydlení se bude na svém dnešním jednání zabývat vláda. Ministři projednají i návrh, aby se deset fakultních nemocnic od příštího roku přeměnilo na novou právní formu univerzitní nemocnice a schválí mandát pro premiéra na jednání Evropské rady v Bruselu.

Kvůli cenám mobilních dat skončil v únoru v čele ministerstva průmyslu Jan Mládek (ČSSD), kterému Sobotka vyčítal mimo jiné špatnou komunikaci kolem tohoto tématu. Premiér resort od začátku března dočasně vede a od novely si slibuje lepší ochranu spotřebitelů. Předpis má také zajistit přechod na digitální televizní vysílání DVB-T2. Politické strany se dohodly, že jeho projednávání ve Sněmovně zkrátí, aby mohl projít do voleb.

Návrh zákona o sociálním bydlení počítá s tím, že první žadatelé o byt by se mohli začít na úřady obracet od pololetí příštího roku. Do sociálního bydlení by se pak měli nastěhovat nejpozději v půlce roku 2020. Některé resorty a instituce mají k podobě normy výhrady. Opatření je součástí koaliční smlouvy, ale kvůli neshodám se přípravy protáhly.

Ministři se budou podle programu zabývat i návrhem zákona o elektronické identifikaci, aktualizací akčního plánu pro rozvoj digitálním trhu či politikou ochrany klimatu v ČR. Členové kabinetu si také vyslechnou zprávu o humanitární pomoci poskytnuté v loňském roce Českem do zahraničí a informace o situaci v oblasti migrace v polovině února.