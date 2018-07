Praha - Vláda na svém jednání v nařízení zrušila 11 specializačních oborů pro zdravotníky, zavádí naopak sedm nových. Kabinet také schválil finanční pomoc Bosně na boj proti nelegální migraci. Neutrálně se kabinet Andreje Babiše postavil k návrhům na zpřísnění trestů za týrání zvířat a zavedení možnosti korespondenčního hlasování ze zahraničí. Ministři nepodpořili návrh poslanců ODS na zrušení 150 zákonů a nařízení z roku 1919.

Vláda ruší 11 specializačních oborů pro zdravotníky, sedm zavádí

Kabinet ve vládním nařízení zrušil 11 specializačních oborů pro zdravotníky, zavádí naopak sedm nových. O schválení materiálu ministerstva zdravotnictví informoval ČTK tiskový odbor úřadu vlády. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) reaguje kabinet na podněty z praxe, které jeho resort konzultoval s odborníky. Nařízení reaguje na změnu zákona o vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví ze září loňského roku. Účinné bude za 15 dní od vyhlášení.

Nejvíce změn čeká dětské sestry, jejichž odbornost jako samostatné povolání obnovil loňský zákon. "Vzdělávání pro výkon povolání dětské sestry se úpravou zákona přesunulo ze specializačního vzdělávání do kvalifikačního vzdělávání, které bude probíhat na vyšší odborné škole či v bakalářském studijním oboru," stálo v návrhu nařízení.

Nové nařízení dětským sestrám vytvoří šest specializací, které mohou dál studovat. Kromě nejobecnější ošetřovatelské pediatrické péče v klinických oborech, které pečují o děti s různými nemocemi od srdečních, přes dýchací, neurologické po například cukrovku, se dětská sestra může specializovat na ošetřovatelství v dětské a dorostové psychologii, intenzivní péči v pediatrii a neonatologii, domácí a hospicovou péči, péči o nemocné na přístrojích nebo péči před, při a po operacích.

Vojtěch novinářům řekl, že nařízení reaguje na podněty z praxe, kdy o některé obory nebyl zájem. "Třeba o specializaci všeobecných sester, takže jsou rušeny, některé jsou naopak zaváděny zase na základě podnětů z praxe, došlo k obnovení profese dětská sestra, kde se zavádí několik specializací například dětská sestra v hospicové péči, jsou to vše věci, které jsou konzultovány s odborníky z praxe," prohlásil před jednáním vlády.

Obor perfuzilog, tedy péče o nemocné například s mimotělním oběhem nebo podporou selhávajících orgánů, je otevřený také pro zdravotnické záchranáře nebo porodní asistentky. Ty mohou studovat i specializaci na péči při operacích nebo perioperační péči.

Pro studijní obor všeobecná sestra by měly vzniknout tři nové obory. Obnovena bude specializace sestra v transfuzní službě. Požadavky rostoucí poptávky řeší obory sestra pro geriatrii a sestra pro domácí a hospicovou péči, které byly dosud společné v oboru komunitní sestra.

Zároveň bude zrušeno 11 oborů, o které neměli zájem ani studenti, ani se pro jejich výuku neakreditovala žádná zdravotnická pracoviště. Jde například o čtyři podobory fyzioterapie, zubní laboranty pro výrobu rovnátek nebo laboranty pro sexuologii a asistovanou reprodukci, jejichž funkci převzala specializace klinických embryologů.

Zákon především měnil délku a formu vzdělávání sester. Od loňského roku jim stačí střední škola a jeden rok vyššího odborného vzdělávání, dosud musely mít tříletý bakalářský obor na vysoké škole.

Kritizovanou odbornost terapeuta tradiční čínské medicíny, kterou novela také zavedla, nařízení ministerstva neřeší. Senátoři navrhli obor vyřadit, Sněmovna to na svém zasedání v září nejspíš podpoří. Souhlasí i ministr.

ČR poskytne Bosně 25 milionů Kč na boj proti nelegální migraci

Česko poskytne Bosně 25 milionů korun na boj proti nelegální migraci. Novinářům to po zasedání vlády řekl premiér Babiš. O poskytnutí pomoci jednal na konci června s bosenskými představiteli český velvyslanec v Sarajevu Jakub Skalník. Peníze by měly pomoci bosenské policii k nákupu lepšího vybavení pro ostrahu hranic.

Ministerstvo vnitra v tiskové zprávě uvedlo, že od začátku roku do 21. června přišlo do Bosny přes 7000 migrantů, z toho 2500 jich stále zůstává na území státu. Každý týden nyní do Bosny a Hercegoviny přichází 400 až 600 migrantů, a to především přes hranice se Srbskem. "Je tedy zřejmé, že skrze Bosnu a Hercegovinu nyní vede nová migrační trasa směrem do Evropské unie. Dlouhodobou prioritou ministerstva vnitra je udržet západobalkánskou trasu uzavřenou," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Peníze využije bosenské ministerstvo bezpečnosti na nákup potřebného technického vybavení v oblasti ochrany hranic, jako jsou termokamery, dalekohledy, drony, baterky či detektory srdečního tepu, uvedlo vnitro. České ministerstvo peníze uvolní prostřednictvím programu nazvaného Pomoc na místě.

Česko už v minulosti finančně podpořilo balkánské státy v boji proti nelegální migraci. Letos v březnu vláda schválila 25 milionů korun pro Makedonii na posilování tamního azylového a migračního systému. Loni za stejným účelem poskytlo Česko Makedonii 28 milionů korun a Srbsku 27 milionů korun. Do balkánských zemí také opakovaně vyjíždějí čeští policisté, kteří pomáhají tamní pohraniční policii.

Ke zpřísnění trestů za týrání zvířat se vláda postavila neutrálně

Poslanecký návrh na zpřísnění trestů za týrání zvířat a zavedení postihů za takzvané množírny zvířat půjde do Sněmovny s neutrálním stanoviskem vlády. ČTK o výsledku hlasování kabinetu informoval tiskový odbor úřadu vlády. Novelu trestního zákoníku a trestního řádu předložilo ve Sněmovně 80 poslanců ze sedmi poslaneckých klubů. Závažnější přestupky by podle nich měl zákon kriminalizovat jako trestný čin.

Předlohu připravila TOP 09 a získala pro ni podpisy poslanců jiných stran. Podepsali ji například i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Brabec dnes před jednáním vlády řekl, že se pokusí přesvědčit kolegy pro pozitivní stanovisko. "Já to považuji jednoznačně za krok správným směrem," uvedl. I když situaci kolem množíren částečně vyřešila nedávná novela, stále podle něj platí, že je třeba "udělat pořádek". Ve Sněmovně kolem předpisu očekává velkou debatu, do které chce se svým resortem přispět.

Novela kromě zpřísnění postihů za týrání zavádí definici množíren a nový trest v podobě zákazu chovu zvířat. Kvůli nárůstu počtu množíren novela zahrnuje i postih pro právnické osoby. Zákaz držení zvířat a chovu po dobu deseti let autoři novely navrhují pro provozovatele množíren a také pachatele trestných činů týrání zvířat. Za týrání většího množství zvířat může hrozit až osmileté vězení, za trestný čin chovu zvířat v nevhodných podmínkách, tedy v množírnách, budou rovněž hrozit až osmileté tresty. Současný zákon podle nich trestání za množírny neumožňuje, pokud to nenaplňuje znaky jiného trestného činu.

Předkladatelé poukazují na trend, kdy se dřívější přístup ke zvířeti jako k věci mění na přístup jako k živému tvoru. To se odrazilo mimo jiné v novém občanském zákoníku. Na změnu ve vnímání zvířat by podle nich měl reagovat i trestní zákoník a poskytovat zvířatům ochranu výrazněji než třeba u ochrany majetku.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) novinářům řekl, že jeho úřad připravuje zpřísnění legislativy. Poslanecký návrh podle něj řeší jen následky. "My chceme odstranit tu příčinu, to znamená zpřísnit podmínky pro chov těchto zvířat," uvedl.

Vláda v návrhu svého stanoviska mimo jiné uvedla, že v obecné rovině podporuje zvýšení ochrany zvířat, zejména pak postih osob, které pouze za účelem dosažení zisku chovají zvířata v nevyhovujících podmínkách. Zároveň se domnívá, že je nezbytná odborná i celospolečenská diskuse, zda je současná právní úprava ochrany zvířat spočívající převážně v nástrojích správního práva skutečně nedostatečná.

Vláda také uvádí, že z návrhu není zřejmý dopad trestu zákazu chovu a držení zvířat na vlastnické právo potrestaného vlastníka. Z navržené úpravy nelze dovodit, že by zvíře propadlo státu. Podle vlády je také nedostatečná navržená kontrola trestu zákazu chovu a držení zvířat. Není například jasné, jak se bude kontrolovat na pozemcích, které nepatří odsouzenému.

Návrh volit ze zahraničí i korespondenčně vláda nezavrhla

Vláda se přes doporučení legislativců postavila neutrálně, nikoli odmítavě k poslaneckému návrhu na zavedení možnosti korespondenčního hlasování ze zahraničí v prezidentských volbách a ve volbách do Sněmovny a do Evropského parlamentu. O postoji kabinetu informoval tiskový odbor Strakovy akademie. O předloze rozhodnou zákonodárci, kteří ji mohou během projednávání upravit.

"Ačkoli vláda v obecné rovině záměr umožnit korespondenční způsob hlasování podporuje a zavedení této možnosti je rovněž jedním ze závazků obsažených v jejím programovém prohlášení, předložený poslanecký návrh obsahuje řadu problematických aspektů, pro které není možné jej podpořit," napsali vládní legislativci do předběžného stanoviska.

Dosavadní pokusy o zavedení korespondenční formy hlasování byly neúspěšné. Odpůrci včetně ministerstva vnitra argumentovali mimo jiné tím, že nezaručuje dodržení zásady osobního a tajného hlasování. Zastánci ale poukazují na to, že možnost hlasovat poštou má zavedenu 24 zemí EU, stejně jako USA, Kanada a Austrálie.

Důvodem je především rozlehlost těchto zemí a s tím související nutnost překonat na cestě za volební urnou na zastupitelských úřadech velké vzdálenosti. Na to poukazují nejen čeští krajané, ale například také čeští vědci působící v cizině. Změnu by ovšem mohli využít i další Češi, kteří jsou v zahraničí kvůli práci či studiu. Nyní se musejí předem nechat zapsat na zastupitelském úřadu do seznamu voličů, nebo si z domovské obce nechat poslat voličský průkaz a při hlasování jej ve volební místnosti odevzdat.

Češi v cizině by si podle předlohy museli o korespondenční hlasování požádat. Dostali by od úřadu volební lístky a obálku a také doručovací obálku s identifikačním lístkem s údaji o příslušném voliči. Ten by vybraný hlasovací lístek vložil do úřední obálky, kterou by pak vsunul do doručovací obálky s identifikačním lístkem. Na něm by podle novely stvrdil podpisem, že hlasoval osobně. Volební komise na zastupitelském úřadu by pak v den voleb přidala poštou zaslané hlasy mezi ostatní.

Navrhovatelé, k nimž patří také zástupci KDU-ČSL, STAN, ODS a Pirátů, odhadují, že hlasování poštou by mohlo zvýšit náklady na volby o zhruba dva miliony korun. Vycházejí z předpokladu, že počet hlasujících by se mohl zvýšit o polovinu v porovnání s posledními volbami do Sněmovny, kdy v cizině hlasovalo zhruba 10.000 Čechů.

Zrušení zákonů a nařízení z roku 1919 vláda nepodpoří

Vláda ve Sněmovně nepodpoří návrh poslanců ODS na zrušení 150 zákonů a nařízení z roku 1919. Informoval o tom dnes tiskový odbor Strakovy akademie. Už koncem června s jedním takovým návrhem ODS vláda vyslovila nesouhlas.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) má předlohu za předvolební tah ze strany ODS. "Ty zákony se neruší, ono i když se do zákona napíše, že se zruší, tak ve sbírce zákonů budou i ty zrušené a ještě k tomu navíc jeden další. Mně to přijde, že je to taková trochu chytačka na voliče," řekl novinářům před schůzí kabinetu.

Podle vlády nenabízí návrh ODS potřebné koncepční řešení. V návrhu stanoviska také stojí, že zastaralé právní předpisy nepředstavují v jednotlivých případech tak naléhavý problém, protože vzhledem ke své zastaralosti již nemají právní účinky na aktuální právní vztahy a nevyplývají z nich žádné relevantní povinnosti."Postupné předkládání více zrušovacích zákonů nepovažuje vláda za šťastné a přehlednosti právního řádu je to spíše na újmu," stojí v návrhu stanoviska vlády.

Vláda také uvádí, že podniká kroky ke zpřehlednění českého právního řádu. Jde o projekty e-Sbírka a e-Legislativa realizovaných na základě zákona o sbírce zákonů z roku 2016, který má vstoupit v účinnost od roku 2020.

Poslanci ODS uvádějí, že podle informačního systému ASPI bylo ve sbírce zákonů publikováno od 28. října 2018 celkem 33.616 právních předpisů. Mezi stále platnými předpisy lze podle nich nalézt i takové, které pocházejí z počátků první republiky a nejsou v současné době jakkoli využívané. Nikdy nebyly zrušeny a nadále tak zaplevelují právní řád, uvádí důvodová zpráva. "Postupným rušením obsoletních právních předpisů se český právní řád stane přehlednější a méně přebujelý," uvedli předkladatelé.

Poslanci ODS chtějí zrušit například zákon o propůjčování míst legionářům, zákon, jímž se zřizují lidové soudy cenové nebo zákon o definitivním ustanovení výpomocných sluhů. Zrušit se má také zákon, jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v tzv. pevnostním obvodu města Hradec Králové nebo zákon o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.

Vláda také zastává názor, že návrh na zrušení zastaralých zákonů by se měl opírat o zevrubnější analýzu a jasně stanovená kritéria, než je využití dat z komerčního právního informačního systému ASPI.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou návrh k projednání poslanci. Zatím není jasné, kdy se k jeho projednání dostanou.