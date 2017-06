Praha - Ministerstvo vnitra by chtělo z vládní rezervy získat přes 67 milionů korun, aby policejní složky vyšetřující kybernetickou kriminalitu mohly získat nové posily. Letos chce policie získat 62 nových lidí, příští rok pak dalších 41. V roce 2020 by se počítačové kriminalitě mělo věnovat 195 specialistů. Vyplývá to z materiálů pro pondělní jednání vlády, které má ČTK k dispozici.

Vyšetřování kybernetické kriminality má na starosti Národní centrála proti organizovanému zločinu, uvnitř které je speciální sekce zaměřená na tuto oblast. Kromě tohoto centrálního pracoviště jsou další oddělení v jednotlivých krajích, kde však není situace podle koncepce stejná.

"Ve většině případů nejsou zřízena specializovaná pracoviště pro oblast kybernetické kriminality, pouze v několika případech jsou zřízeny alespoň skupiny informační kriminality v rámci jiných problematik, například hospodářské. Převážně se zde však nachází pouze samostatní a nekoordinovaní specialisté," stojí v koncepci, kterou projedná vláda.

Materiál chce situaci změnit, vyšetřování kybernetické kriminality by mělo mít jednotnou strukturu a nové specialisty by měla získat centrála i jednotlivé kraje. Koncepce odhaduje, že nábor nových posil, náklady na jejich mzdy a další běžné výdaje budou stát celkem přes 400 milionů korun.

Materiál počítá také s nákupem potřebné techniky a její pravidelnou obnovou, na což musí být každý rok připraveno minimálně 28 milionů korun. "Prostředí informačních technologií představuje dynamicky se rozvíjející oblast a majetek v podobě hardwarového a softwarového vybavení je nutné pravidelně obměňovat, aby byla zajištěna alespoň obdobná úroveň vybavení, kterým disponuje kriminální prostředí," píše se v koncepci.

Počet případů kybernetické kriminality v posledních letech neustále roste. Zatímco v roce 2011 policie evidovala 1502 trestných činů, loni to bylo 5344 případů.