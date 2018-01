Praha - Vláda by měla přepracovat návrh svého programového prohlášení do začátku příštího týdne. Konečná verze by měla být zveřejněna v úterý, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Jeho menšinová jednobarevná vláda požádá o den později Sněmovnu o důvěru, podle dosavadních vyjádření stran ji patrně nezíská. Babiš ale před hlasováním už další schůzky s ostatními sněmovními uskupeními neplánuje.

Vláda představila návrh svého programového prohlášení v prosinci. Babiš dnes uvedl, že dostal několik podnětů na úpravy dokumentu od odborů, zaměstnavatelů i profesních komor. Některé z návrhů se podle něj kabinet bude v nadcházejících dnech snažit do svého programového prohlášení zapracovat. "Nyní přepracováváme programové prohlášení, předpokládám, že bude hotové zkraje příštího týdne," řekl Babiš.

Programové prohlášení předloží vláda poslancům před hlasováním o důvěře. Schůzky s jednotlivými stranami ale už Babiš neplánuje. "Podle vyjádření jednotlivých stran nemá smysl znovu je oslovovat před prvním pokusem, jejich vyjádření je kategorické," řekl premiér. Představitelé ANO před Vánocemi jednali se všemi sněmovními uskupeními kromě TOP 09, většina z nich oznámila, že Babišovu vládu nepodpoří. Pouze KSČM se o svém postoji teprve rozhodne, ani hlasy komunistických poslanců by ale kabinetu pro získání důvěry nestačily.

Prezident Miloš Zeman už dříve slíbil, že by Babiše jmenoval premiérem i podruhé, pokud by se mu napoprvé nepodařilo sehnat důvěru. Babiš dnes nechtěl předjímat, jak by se jeho případný druhý kabinet lišil od současného.

Vláda podpořila návrh na jmenování 25 nových soudců

Vláda podpořila návrh na jmenování 25 nových soudců a soudkyň. Novinářům to po zasedání kabinetu řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Více než polovinu kandidátů tvoří ženy, nejvíce soudců by mělo zamířit na obvod brněnského krajského soudu. Soudce jmenuje podle ústavy prezident.

Mezi adepty je 13 žen a 12 mužů. "Jako obyčejně zčásti nahradí ty doslouživší soudce, zčásti je přesuneme tak, aby posílili ty soudy, které to nejvíce potřebují, abychom dále vyrovnávali rychlost řízení u jednotlivých soudů," řekl Pelikán.

Nejvíce nových soudců - šest - by mělo působit v obvodu Krajského soudu v Brně. Pět soudců přibude pod Městský soudu v Praze, čtyři zamíří do obvodu pražského krajského soudu. Po třech soudcích posílí obvody královéhradeckého a plzeňského soudu, dva soudci přibudou pod Krajský soud v Ostravě a jeden pod budějovický krajský soud. Poslední kandidát zamíří podle návrhu k Nejvyššímu správnímu soudu.

Prezident Miloš Zeman jmenoval nové soudce naposledy loni v červnu. Připomněl tehdy, že za své funkční období jmenoval celkem 328 soudců, což představuje zhruba desetinu z celkového počtu soudců v Česku. Rozhodnutí prezidenta o jmenování soudců vyžaduje podle ústavy spolupodpis premiéra, a proto musí seznam navržených kandidátů vždy schválit vláda.

Vláda schválila návrh novely pro získávání důkazů mezi státy EU

Získávání důkazů mezi členskými státy Evropské unie by měla upravit novela zákona o mezinárodní justiční spolupráci, jejíž novelu dnes schválila vláda. ČTK o schválení materiálu informoval tiskový odbor Úřadu vlády. Předloha by měla v reakci na unijní směrnici zavést evropský vyšetřovací příkaz, který poslouží k právní pomoci s cílem opatřit důkaz v jiném členském státu. Předpisem se nyní bude zabývat Sněmovna.

Předloha má upravit například postup při vydání příkazu a situace, kdy v Česku příkaz dorazí jinému justičnímu orgánu než tomu, kterému přísluší. Popisuje také důvody pro odmítnutí příkazu, případně jeho odložení. Odklad výkonu příkazu bude možný kvůli tomu, že by mohl narušit trestní řízení vedené v Česku, nebo že důkaz je nutný pro jiné trestní řízení. "Jedním z hlavních cílů návrhu zákona je zvýšení efektivity v oblasti přeshraničního opatřování důkazů," stojí v důvodové zprávě.

Příkaz se podle normy bude moci týkat například zajištění věci v jiné členské zemi pro důkazní účely. Bude se využívat i pro výslech prostřednictvím videokonference nebo telefonu a ke sledování nebo nasazení odposlechu telekomunikačního provozu v jiném členském státě. Justice bude moci vydat evropský vyšetřovací příkaz rovněž k dočasnému převzetí osoby, která je v jiném členském státu ve vazbě nebo ve vězení, k provedení důkazu.

Česko stejně jako další členské státy vyjma Dánska a Irska měly promítnout evropskou směrnici do svého právního řádu do druhé poloviny května loňského roku. Novelu schválila již vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Zákon však do konce volebního období neprojednala Sněmovna. Na program schůze se nedostal od října 2016, kdy ho tam vláda poslala.