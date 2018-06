Praha - Vláda chce posoudit a případně přehodnotit počet pracovníků státní správy. Bude debatovat také o tom, komu přidá. Novinářům to dnes řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Podle něj jsou už nyní v některých resortech platy "velice nadstandardní" a plošné přidávání by nebylo spravedlivé. Odbory požadují zvýšení výdělků všem zaměstnancům veřejného sektoru. Zváží případné protestní kroky.

"To plošné navyšování není podle mého názoru spravedlivé. V minulosti si někteří ministři vybojovali vysoké průměrné platy... Ty průměrné platy jsou velice nadstandardní, tak je potřeba diskutovat o tom, kde budeme navyšovat a kde ne," řekl Babiš. Jako příklad vysokých průměrných výdělků jmenoval resort místního rozvoje a Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Podle Babiše resorty čerpají také peníze na "černé duše", tedy na neobsazená místa. "Někteří lidé tím mají podstatně vyšší platy. Celkově je potřeba se zaměřit na počet zaměstnanců ve státní správě," uvedl Babiš.

V prvním návrhu rozpočtu na příští rok ministerstvo financí počítá s "navýšením objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 15 procent a ostatních zaměstnanců o šest procent". Stát by to mělo 16,4 miliardy.

Odbory požadují růst platů pro všechny pracovníky veřejného sektoru. Usilují o zvýšení tarifů. Předáci nejsou spokojeni s tím, že s nimi kabinet o zvýšení výdělků ještě nezačal jednat a připravovaná vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení počítá s přidáváním jen u vybraných profesí. Chtějí se proto sejít 12. června na protestním shromáždění v Praze. Dorazit by měly dvě stovky odborářů z regionů. Pozvání dostali i členové vlády. Podle výsledku jednání pak odbory rozhodnou o případných nátlakových akcích.

Ve veřejném sektoru se platy zvedaly naposledy loni v listopadu. Učitelům tarify rostly o 15 procent, ostatním o deset procent. O desetinu si polepšili od ledna pak i zdravotníci. Odboráři už v únoru oznámili, že budou požadovat další přidání, a to ještě letos. Babiše vyzvali k jednání v polovině března.

Podle navrženého programového prohlášení chce připravovaná vláda "podporovat nárůst platů u vybraných profesí". Dokument zmiňuje pedagogy a pracovníky v sociálních službách. Výdělky ve školství by měly být v roce 2021 přinejmenším o polovinu vyšší než loni. Program uvádí také to, že do konce volebního období by se měly zvednout platy v kultuře a měly by odpovídat odměnám ve školství či sociálních službách. Připravovaný kabinet slibuje postupné navyšování odměňování ve zdravotnictví a zlepšení ohodnocení administrativních a odborných pracovníků u soudů.

Podle informačního systému o průměrném výdělku loni ve veřejném sektoru pracovalo 634.700 lidí. Průměrný plat dosahoval 31.968 korun, meziročně se zvýšil o 8,4 procenta. Polovina lidí vydělávala víc než 29.840 korun hrubého měsíčně, medián se proti předchozímu roku zvedl o 7,6 procenta.