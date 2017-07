Praha - Na mimopražských mezinárodních letištích by měly být zavedeny systémy pro rozpoznávání obličejů a registračních značek vozidel. Na Letišti Václava Havla už stejný systém funguje, chystá se ale jeho rozšíření na další části budovy. Počítají s tím materiály, které dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Opatření vyjdou přibližně na 672 milionů korun.

Vnitro chce na letištích v Karlových Varech, Brně, Ostravě a Pardubicích dosáhnout stejných bezpečnostních standardů jako na pražském letišti. Na všech letištích by se měly objevit i čtečky dokladů a palubních vstupenek. Celkově opatření vyjdou přibližně na 585 milionů korun, z toho 482 milionů půjde z rozpočtu vnitra. Systémy by měly být zavedeny do konce roku 2020.

Dalším problémem mimopražských letišť je podle vnitra nedostatečná úroveň integrace bezpečnostních systémů nebo i nízká kontrolní kapacita u nebezpečných předmětů a chemických látek. Nemají také zavedenou plošnou detekci radiace, nedostatky jsou i při kontrole vstupů do neveřejných prostorů letiště.

Na pražském Letišti Václava Havla přibude 145 speciálních kamer, které dokážou rozpoznat zachycenou tvář a porovnat ji například s databází hledaných osob, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. V areálu letiště by se mělo objevit také dalších 30 přehledových kamer. "Přístroje budou umístěny v tranzitním prostoru tak, aby dohlédly i do nástupních mostů k letadlům, do jednotlivých prstů letištních terminálů nebo spojovacích prostor," uvedl úřad.

Modernizace v Praze vyjde zhruba na 87 milionů korun z rozpočtu vnitra. Podle Sobotky velkou část svých výnosů do bezpečnostních opatření směřuje i samotné letiště. "Je to už tříletý proces, který postupně realizujeme. Opatření postupně probírá Bezpečnostní rada státu i vláda," uvedl na tiskové konferenci. Systém z pražského letiště je svým rozsahem v Česku unikátní, dodal Sobotka.

Za loňský rok odbavilo brněnské letiště více než 400.000 cestujících, ostravské o zhruba 150.000 lidí méně. Z letiště v Pardubicích odlétlo loni asi 50.000, z Karlových Varů 25.000 lidí.