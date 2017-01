Praha - Největšími dosavadními úspěchy současné vlády jsou podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) dočerpání peněz z evropských fondů, odblokování dopravních staveb či korekce řady zákonů z doby pravicových kabinetů. V dnešním bilančním rozhovoru s ČTK Sobotka řekl, že jeho vláda dala také zemi hospodářskou a politickou stabilitu a udržuje makroekonomickou rovnováhu.

"Velmi důležité bylo dočerpání evropských fondů, které dramaticky pozitivně ovlivnilo přebytek státního rozpočtu v loňském roce," řekl ČTK Sobotka. Rozpočet za rok 2016 skončil s přebytkem téměř 62 miliard korun, koalice nyní debatuje o tom, jak s penězi naložit.

Za další klíčové počiny kabinetu označil Sobotka zákon o státní službě, či dohodu s Evropskou komisí o zvláštním postupu procesu posouzení vlivů na životní prostředí u klíčových dopravních staveb. "To bude mít pozitivní vliv ještě dlouhé roky z hlediska urychlení výstavby dopravní infrastruktury," řekl.

Důležité bylo podle Sobotky i to, že kabinet byl schopen korigovat celou řadu zákonů z období pravicových vlád. "Napravit některé kroky, které tady zrealizovaly proti sociálně ohroženým skupinám. Tady si myslím, že se vládě podařilo v zásadě naplnit očekávání velké části veřejnosti," uvedl. Mezi úspěchy jmenoval také boj proti daňovým únikům.

Kabinet dal podle Sobotky zemi hospodářskou a politickou stabilitu. "Byl dostatek času, abychom dokázali vyřešit řadu restů, které tady zůstaly po minulých garniturách," řekl. Podařilo se podle něj dosáhnout rekordně nízké nezaměstnanosti, udržet sociální smír a zlepšit životní úroveň zaměstnanců s nízkými příjmy nebo seniorů.

Jedním z klíčových úkolů byla podle Sobotky i reforma financování obecních a krajských škol. Obsahuje ji novela školského zákona, kterou dnes podpořili poslanci. "Myslím si, že to je nejvýraznější úspěch ministryně (Kateřiny) Valachové v její funkci, protože ji plánovala celá řada jejích předchůdců, ale nikdo ji nedokázal dotáhnout do konce," uvedl.

Koaliční vláda podle Sobotky stále funguje i přes střet kultur

Vláda podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) stále funguje díky koaličním partnerům i navzdory nim. Předseda vlády to dnes řekl ČTK v bilančním rozhovoru u příležitosti blížícího se tříletého výročí od jmenování kabinetu. Mezi ČSSD a ANO došlo podle Sobotky v koalici ke střetu kultur, předseda hnutí ANO Andrej Babiš totiž z podnikání není zvyklý hledat kompromisy, ale rozhodovat sám.

"Rozhodně jsme si ve vládě museli řadu věcí vynutit a vybojovat, ať už šlo třeba o valorizaci penzí nebo zvyšování minimální mzdy. Je to důsledkem toho, že jsme byli hodně neústupní," řekl Sobotka. Ze svého působení v roli ministra financí si Sobotka vzal například poučení, aby strana ve sporech s partnery vystupovala sebevědomě, uvedl.

ČSSD podle Sobotky pomohl asertivní přístup v prosazování toho, na čem se strany shodly v koaliční smlouvě. "Já si myslím, že Andrej Babiš ve skutečnosti není moc zvyklý se s někým domlouvat. Jak řídil dlouhé roky Agrofert sám a o všem sám rozhodoval, tak pro něj byla docela šok ta potřeba dohody, širší spolupráce," uvedl.

Rozdílné přístupy a povahy ale podle Sobotky nezabránily vládě v prosazení velké části programu. "Byla to určitá i srážka kultur v rámci koalice. Jsem rád, že to vláda přežila," uvedl. Až kabinet po podzimních volbách do Sněmovny skončí, měl by Česko předávat dalšímu ve výrazně lepší situaci, než v jaké ho na začátku roku 2014 přebíral, míní premiér.

Konflikty uvnitř koalice podle Sobotky utlumilo i to, že jsou si partneři programově blízcí. "Spolupráce nebyla čistě nějaká utilitární, mocenská," řekl. ČSSD šla do vlády z opozice, lidovci nebyli ve Sněmovně vůbec, ANO prakticky vstupovalo do politiky. "Takže jsme měli podobně kritický pohled na to, co se v ČR před rokem 2013 dělo," uvedl Sobotka. Předchozí pravicové vlády podle premiéra oslabovaly vnitřní války, současná vládní sestava však podle něj rehabilitovala myšlenku koaliční spolupráce.

ČSSD neztratila ani jednou za tři roky nervy a nehrozila odchodem z vlády, řekl Sobotka. ANO podle něj možná zvažovalo pokračování v koalici při loňském sporu o policejní reorganizaci. "Tady musíme počkat na závěry vyšetřovací komise. Ale zatím to, co se zatím objevilo v médiích, pokud jde o vyjádření nejvyššího státního zástupce, které se týkalo obvinění, která padala na hlavu pana policejního prezidenta, tak tam se ukazuje, že ty věci byly jinak, než je interpretovalo hnutí ANO vůči ČSSD," řekl.

Sobotka by koalici neměnil, chce v ní prosadit i sociální bydlení

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by neměnil koaliční partnery ani resorty, které si pro sebe sociální demokracie před třemi lety vyjednala v koaliční smlouvě. Řekl to ČTK v dnešním bilančním rozhovoru. V kabinetu chce dál prosazovat zákon o sociálním bydlení, ministři by podle něj měli brzy poslat do vlády i zákon o bezplatné právní pomoci či předpis s pravidelnou valorizací plateb za státní pojištěnce.

Sobotka řekl, že výběru resortů nelituje. "Volili jsme s velkou mírou rozvahy, abychom nominovali naše zástupce na ministerstva, která jsou z našeho pohledu klíčová," uvedl Sobotka. Jmenoval ministerstva zdravotnictví, práce či vnitra. "V této Sněmovně bych si ani jinak nevybral koaliční partnery," uvedl.

V posledním roce koalice podle premiéra stále existují věci, které je třeba dodělat. "Je to například otázka bezplatné právní pomoci a zjednodušení oddlužení u fyzických osob. U ministra (zdravotnictví Miloslava) Ludvíka zase zákonný mechanismus valorizace plateb za státní pojištěnce," uvedl.

Za praktický problém, který se týká celé řady ministrů napříč stranami, považuje zrychlení čerpání z evropských fondů. "Já chci osobně dohlédnout na to, aby pro ministry to byla klíčová priorita," uvedl. Příští kabinet by v tomto ohledu měl podle Sobotky dostat "čistý stůl". "Kdy bychom měli vypsané výzvy na drtivou většinu peněz, které bude mít ČR k dispozici do roku 2020. Aby to čerpání nebylo několik miliard jako loni, ale aby bylo v řádech několika desítek miliard," uvedl.

Pokročit podle něj musí i ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) s dálničními stavbami. "Vidíme tam plíživý odklad termínů, kdy by měly být zahájeny stavby na klíčových dálnicích," uvedl. Chce proto dohlédnout, aby se resort dopravy věnoval tomu, že na D11, D35, D3 či D6 bude do konce roku možné začít stavět.

Nemíní rezignovat ani na zákon o sociálním bydlení, který narazil na odpor koaličních partnerů, zejména hnutí ANO. "Byl bych rád, abychom ho předložili a prosadili. Přístupu ANO já nerozumím, připadá mi to strašně bezcitné vůči lidem, kteří jsou v bytové nouzi," řekl. Opatření se podle něj netýkají jen bezdomovců, ale také samoživitelů s dětmi i mladých rodin.