Praha - Vláda Andreje Babiše (ANO) podle očekávání ve Sněmovně nepodpoří odklad povinných elektronických receptů. O postoji kabinetu informovala ČTK mluvčí vlády Barbora Peterová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) před jednáním novinářům řekl, že plánuje změnu systému a nechce rok za nedodržování zákona lékaře pokutovat. Odklad povinných elektronických receptů navrhují Senát a poslanci ODS. Podle předsedy ODS Petra Fialy vláda ANO žádá po opozici konstruktivní přístup, ale podle dnešních rozhodnutí se tak sama nechová.

Senát v rámci novely zákona o léčivech doporučil, aby elektronické recepty nahradily papírové až od roku 2020, nikoliv už od ledna 2018. Obdobná novela poslanců ODS počítá s pětiletým odkladem. Obě normy vláda dnes odmítla podpořit. Vojtěch uvedl, že předložil jako poslanecký návrh odložení sankce za neudělení eReceptu o rok. "Myslím si, že je to dostatečná doba, aby systém naběhl. Takže návrh, například ODS, to odložit o pět let, mně přijde jako absurdní," řekl. Odklad sankcí navrhl proto, aby ministerstvo mělo rok na rozšíření služeb spojených se systémem, například zavedení takzvaného lékového záznamu.

Podle návrhu usnesení by navíc nebylo možné odkladné novely ve Sněmovně prosadit do konce roku. Sněmovna počátkem prosince odmítla kvůli nesouhlasnému postoji ANO a ČSSD projednat podobný návrh přednostně.

Vojtěch už dříve řekl, že povinnost pro lékaře od ledna 2018 zůstane, nebudou ale dostávat pokuty za nesplnění. Pro pacienty se nic nezmění, budou dál většinou dostávat recept vytištěný na papír; ve formě e-mailu nebo SMS na mobil jen na vlastní žádost. Přes 7000 žádostí lékařů o připojení k centrálnímu úložišti elektronických receptů zřejmě nebude do konce letošního roku vyřízeno, dodal ministr. Za systém zodpovídá Státní ústav pro kontrolu léčiv, jeho ředitel Zdeněk Blahuta tento týden rezignoval na funkci.

Podle Fialy vláda rozhodnutím o elektronickém receptu či dalším dnešním nesouhlasem, a to ke zrušení daně z nabytí nemovitosti, dokládá, že neplní svoje sliby. "Ukazuje se na tom, že jedna věc je o snižování daní a byrokracie mluvit a druhá pro to něco dělat," uvedl na twitteru.

Vojtěchův předchůdce Miloslav Ludvík (ČSSD) počátkem prosince řekl, že první rok po spuštění povinných eReceptů bude podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv koordinační. Příští rok tak měli byli sankcionováni pouze ti lékaři, kteří by systém sReceptů bojkotovali a nepřipojili se k němu. Podle zákona může být sankce až dvoumilionová.

Elektronické recepty zavedl v Česku zákon už v roce 2007. Vytvoření nového systému, jeho čtyřletá podpora a rozvoj stál SÚKL 14 milionů korun, provoz 100.000 korun měsíčně. Systém eRecept počítá s odbavením až 130 milionů receptů za rok, nyní je to asi 70 milionů papírových receptů. Zastánci změny si od ní slibují úsporu výdajů na léky nejméně 400 milionů korun.