Praha - Návrh opoziční ODS, podle kterého by měl stát povinně dávat na obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu ročně, bude Sněmovna projednávat s negativním stanoviskem vlády. ČTK to během dnešního jednání kabinetu sdělila mluvčí vlády Barbora Peterová. Proti návrhu se podle předběžného stanoviska pro zasedání kabinetu postavila ministerstva financí i obrany, které chce věc upravit vlastním návrhem.

Ministerstva zdůvodnila odmítavá stanoviska tím, že vláda by byla přijetím návrhu ODS "značně limitována při sestavování státního rozpočtu". Vláda by také nemohla reagovat na vývoj ekonomiky. Povinné zvyšování podle ministerstva obrany rovněž neřeší schopnost armády zvýšené výdaje využít.

Nyní Česko na obranu dává necelých 1,1 procenta HDP, podle navrhované novely ústavního zákona o zajišťování obrany ČR by to měla být dvě procenta. Návrh vychází ze závazku NATO zvýšit do roku 2024 výdaje na obranu právě na dvě procenta HDP, což zatím plní jen pět zemí včetně USA. Právě americká administrativa nového prezidenta Donalda Trumpa nyní na spojence tlačí, aby svůj slib naplnili a výdaje na obranu zvýšili.

Vláda by podle navrhované úpravy měla také být povinna nejméně jednou za čtyři roky vyhodnocovat stav zajištění obrany ČR a následně usnesením stanovit pokyny pro další výstavbu, přípravu a použití ozbrojených sil v dalších deseti letech. Nedílnou součástí takových pokynů by měl být rámec výdajů rozpočtu na obranu.