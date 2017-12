Praha - Vláda na dnešním zasedání odmítla návrh ODS na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. ČTK to sdělila mluvčí vlády Barbora Peterová. Stanovisko pro jednání kabinetu označovalo návrh za neopodstatněný a nekoncepční zásah do daňového systému. Zrušením daně by státní rozpočet přišel asi o 11 miliard korun. ODS argumentuje mimo jiné tím, že stát by ušetřil stovky milionů korun za její výběr. Stejný návrh na zrušení příslušného zákonného opatření Senátu předložila už v roce 2015.

Daň ve výši čtyři procenta platí při koupi nemovitosti od prosince loňského roku kupující, předtím ji platil většinou prodávající. Podle ODS tato změna znamenala skokový nárůst nákladů na pořízení nemovitostí, protože jejich ceny neklesly. ODS argumentuje tím, že pokud stát daň zruší, sníží se pořizovací náklady na nemovitosti, což se projeví v růstu investic a navýšení příjmů státu z ostatních daní, zejména daně z přidané hodnoty a daně z příjmů.

Vláda však argumentuje tím, že tato daň má v českém daňovém systému dlouholetou tradici a v různých podobách je obvyklá ve většině zemí EU. "Výnos daně z nabytí nemovitých věcí je stabilním příjmem veřejných rozpočtů, přičemž tato daň je transparentní, snadno prokazatelná, její správa a kontrola je poměrně snadná a lze u ní přepokládat malý rozsah daňových úniků," stálo v návrhu stanoviska pro ministry. Předkladatelé podle něj navíc nijak konkrétně neřeší, jakou formou vyrovnat propad výběru daně.

Vláda také nesouhlasí s tím, že kvůli převodu placení daně z prodávajícího na kupujícího narostla cena nemovitostí. Nesouhlasí ani s případnými úsporami na správě této daně.

Občanští demokraté už stejný návrh předložili v roce 2015. Sněmovna ho ale tehdy zamítla již v prvním čtení. Tehdejší koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL s ním rovněž nesouhlasila.

Bez ohledu na stanovisko vlády k nynějšímu návrhu na zrušení daně dostanou tuto předlohu k projednání poslanci. Zabývat se jí budou na některé z příštích schůzí.