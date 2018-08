Ilustrační foto - V řece Bečvě na Moravě je uprostřed jara málo vody, jelikož tuto zimu bylo málo sněhu a srážkové úhrny zaostávaly za průměrem. Hladina vody je několik centimetrů nad stavem sucha. Povodí Bečvy se s nedostatkem vody potýká už několik let a patří mezi suchem nejzasaženější povodí v zemi. Snímek řeky je z 4. května 2018 z okolí Grymova na Přerovsku.

Ilustrační foto - V řece Bečvě na Moravě je uprostřed jara málo vody, jelikož tuto zimu bylo málo sněhu a srážkové úhrny zaostávaly za průměrem. Hladina vody je několik centimetrů nad stavem sucha. Povodí Bečvy se s nedostatkem vody potýká už několik let a patří mezi suchem nejzasaženější povodí v zemi. Snímek řeky je z 4. května 2018 z okolí Grymova na Přerovsku. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Ministerstvo zemědělství chce, aby Skalička v Pobečví byla vodní víceúčelovou nádrží místo suchého poldru. Finální variantu však bude schvalovat vláda. Píše se to v materiálu, který dnes dostane pro informaci vláda spolu s dalšími zprávami, které reagují na současné sucho. Nádrž by měla přinést objem o 42,1 milionech metrů krychlových. Zároveň ministerstvo chce dále pokračovat s přípravou vodní nádrže Kryry na Rakovnicku. Opatřeními chce bojovat proti suchu.

"Ukazuje se, že nebýt systému přehrad, situace by byla daleko horší," uvedl před jednáním kabinetu vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Vláda podle něj chce diskutovat o opatřeních proti suchu, nynější situaci popsal nicméně jako nekritickou.

"Vodní nádrž Skalička ve variantě se zásobním objemem a retenčním prostorem je zásadní vodní dílo v Pobečví k překlenutí obou hydrologických extrémů - povodní a sucha," uvádí se v materiálu, který kromě zemědělského resortu spolupředkládá i ministerstvo životního prostředí. Povodí Bečvy se podle něj každoročně potýká s nedostatkem vody a Bečva je skoro vyschlá. "Odběratelé jsou postupně omezováni nebo povolené odběry zakazovány ze strany vodoprávních úřadů. Velký přínos by mělo víceúčelové vodní dílo i pro řeku Moravu a zabezpečenost odběrů a minimálních průtoků," domnívá se zemědělský úřad vedený ministrem Miroslavem Tomanem (za ČSSD).

Ministerstvo chce také postavit závlahové nádrže v šesti pilotních lokalitách - Chrášťanech, Líšně na Rakovnicku, dvě nádrže v Podyjí a dvě nádrže u Hustopečí na vodu přiváděnou z Novomlýnských nádrží.

Dále pak plánuje zjednodušit povolování stavby malých rybníků. Jak již zmínil Toman v rozhovoru s ČTK po nástupu do funkce, lidé, kteří si chtějí postavit rybník na vlastním pozemku do velikosti dvou hektarů bez státní dotace, by nemuseli potřebovat stavební povolení.

Podle v dubnu vládou odsouhlaseného materiálu se pozastavily práce na přípravě vodní nádrže Pěčín na říčce Zdobnici na Rychnovsku. Podle materiálu vybudování nádrže nezískalo dostatečnou podporu v regionu.

Podle návrhu by měla pokračovat příprava vlachovické přehrady na Zlínsku i v Senomatech a Šanově ve středních Čechách. Začít by se měla také řešit přehrada Kryry na Rakovnicku, kam by se přiváděla voda z Nechranické nádrže v povodí Ohře.

MZe by mělo nechat zvýšit hladinu v Novomlýnských nádržích

Ministerstvo zemědělství by mělo nechat navýšit zásobní prostor Novomlýnských nádrží na Břeclavsku o devět milionů metrů krychlových, měla by se tak zvýšit maximální hladina ve střední a dolní nádrži o 35 cm. Jde o jeden z projektů, kterým ministerstvo plánuje bojovat se suchem. Píše se to v materiálu ministerstev zemědělství a životního prostředí, který má ČTK k dispozici a který dnes dostane pro informaci vláda.

Spolu s navýšením hladiny nádrží by se měla podle materiálu vytvořit na jihu Moravy závlahová soustava pro 5000 hektarů vinic a sadů.

Sucho aktuálně trápí celou ČR. Z významných nádrží, které spravují jednotlivé státní podniky jako je Povodí Vltavy, Moravy nebo Labe od dubna do konce července odteklo oproti přítoku 359 milionů kubických metrů vody na zvětšení průtoků řek. To je skoro stejně jako celý zásobní objem Orlické přehrady.

Podle materiálu by mělo být možné zvýšit hladinu obou nádrží bez finančních nákladů. "Kompenzační opatření ve střední nádrži, kde je vyhlášená ptačí oblast s významným hnízdištěm rybáka obecného, lze realizovat, stejně jako další doprovodná opatření - ochrana stávajícího biokoridoru včetně jeho rozšíření, případně zajištění vody do soustavy Lednických rybníků," uvádí zemědělský úřad. Předpokládá, že na tyto kompenzace půjdou peníze z Operačního programu životní prostředí, výši nákladů však neuvádí. "Ministerstvo zemědělství za účelem koordinace činností vedoucích k navýšení zásobního prostoru Novomlýnských nádrží založilo pracovní skupinu," dodal úřad.

Skoro 60 obcí omezilo kvůli suchu nakládání s vodou

Omezení nakládání s vodou vydalo kvůli současnému suchu 57 úřadů obcí s rozšířenou působností. Jde například o zákaz napouštění bazénů nebo zalévání zahrad z veřejných zdrojů. Ministerstvo životního prostředí připravuje jednání krizové skupiny, kde by se měl projednat další postup státu. Dnes o tom bude ministr Richard Brabec (ANO) informovat vládu. ČTK údaje zjistila z materiálu, který na jednání kabinetu Andreje Babiše (ANO) předloží ministerstva zemědělství a životního prostředí. Nedostatek pitné vody pro obyvatele podle materiálu nehrozí.

Situace není kritická ani podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD). Novinářům před jednáním vlády řekl, že kabinet ale chce vyslechnout a zhodnotit informace a připravovat opatření k zmírnění dopadů sucha.

Podle materiálu byl letošní červenec o skoro dva stupně Celsia teplejší než byl průměr mezi lety 1981 a 2010, průměr byl 20,2 °C. Srážky byly méně než poloviční, než je obvyklé. "Byl však významný rozdíl mezi Čechami, kde spadlo pouhých 37 procent, a Moravou, kde srážkové úhrny odpovídaly 70 procentům normálního stavu. Vyšší hodnota spadlých srážek pro území Moravy byla způsobena jedinou významnější srážkovou epizodou v červenci, která se vyskytla na severovýchodě Moravy," uvádí materiál.

V řekách je pak podle něj mezi pěti a 40 procenty vody, která pro toto období obvyklá. Aktuálně nejzávažnější situace je na povodí Labe a Ohře. "Z hlediska dlouhodobých pozorování se jako nejvíce postižené jeví toky v povodí Sázavy, Jizery, Lužnice, Smědé a některé toky v povodí Moravy, místy pak i další menší toky ve středních nadmořských výškách," dodávají ministerstva s odkazem na Ploučnici nebo Želetavku.

U podzemních vod se situace nemění, zhoršení je pouze v povodí Labe od Orlice po Jizeru, na Lužnici a horní Ohři. "Vyhodnocení podzemních vod ukazuje, že u 70 procent mělkých vrtů se tento stav pohybuje na úrovni silného až mimořádného sucha," uvádějí ministerstva. Proti roku 2015, kdy bylo sucho enormní, je horší situace v povodí Jizery a Sázavy.

Stát očekává, že se situace na většině území ČR bude dál zhoršovat. Problémy se zásobováním vodou by mohly být u obcí, které jsou zásobované z malých zdrojů. U větších problém nehrozí.

Ministerstva spolupracují na vytvoření novely vodního zákona, která by se zaměřila právě na sucho. "Pracovní znění navrhuje vytvoření komisí v jednotlivých krajích a obcích, které na základě nově pořízených plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody budou moci vyhlašovat 'stav nedostatku vody' a uplatnit určitá omezení pro například užívání vody, zejména pro zalévání, napouštění bazénů a mytí vozidel. Součástí novely samozřejmě nebude 'znárodnění studní', ani možnost nařídit majitelům studní umožnit vodu využívat pro celou obec," dodává dokument.

Ministerstvo životního prostředí na adaptaci na sucho z evropského Operačního programu životní prostředí vyčlenilo 13,5 miliardy korun. Skoro 7,5 miliardy korun by mělo jít na financování obnovy a efektivního využívání zdrojů pitné vody, včetně obnovy vodárenské infrastruktury.

Na program hospodaření s vodou, tzv. Dešťovku, bylo podáno 4800 žádostí za 233 milionů korun. Tento program je financovaný z národních peněz.