Praha - Příští vláda by měla vyjednat Česku lepší pozici v jádru Evropské unie, posilovat bezpečnost a zvyšovat výdaje na obranu, pracovat na ochraně půdy před suchem či rozvíjet koncept Průmyslu 4.0 a vysokorychlostní železnice. Vyplývá to ze zprávy o plnění programového prohlášení, ve které vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) vytyčuje doporučení pro své následovníky. Za největší úspěchy současné vlády označuje dokument, jehož schválení na twitteru oznámil Sobotka, mimo jiné stabilizaci rozpočtu, snížení nezaměstnanosti či růst minimální mzdy.

Zpráva shrnuje působení jednotlivých ministerstev od jmenování vlády v lednu 2014. Úspěchy resortů rekapituluje podobným způsobem, jakým Sobotka v těchto týdnech hodnotí ministry během bilančních schůzek. Materiál v závěru přichází se sedmi doporučeními, podle kterých by se měl řídit kabinet vzešlý z říjnových voleb, aby v klíčových opatřeních na činnost současné vlády navázal.

Pozici v EU by příští kabinet měl podle zprávy zlepšit aktivním vystupováním při jednání o brexitu. "Hlavním zájmem ČR je zůstat v jádru Evropské unie. Proto potřebuje ČR především posilovat svůj vliv v evropských strukturách, udržet evropskou jednotu včetně jednotného trhu, eliminovat negativní dopady změn ve fungování a rozpočtu EU na českou ekonomiku a zaměstnanost. Vláda také nesmí odkládat veřejnou diskusi o zavedení eura v ČR," uvádí materiál.

Za podstatnou zpráva označuje práci na ekonomice založené na vyšší přidané hodnotě. "Klíčový je fakt, že výkonnější ekonomika umožní i růst mzdové a životní úrovně," uvádí materiál. Příští vláda by měla podle něj navázat na činnost současné tím, že se soustředí na investice do průmyslových inovací, podporu investičních pobídek s vysokou přidanou hodnotou nebo komplexně změní stavební zákon.

Zpráva také zdůrazňuje efektivní využívání evropských fondů, doporučuje podrobné vyhodnocování stavu jednotlivých programů a jejich limitů. "Případně rozhodovat o přesunech prostředků mezi programy tak, aby byl efektivně využit co největší podíl z více než 648 miliard korun, které má ČR k dispozici," uvádí zpráva. Zmiňuje i potřebu vyjednávat o budoucí podobě fondů, kterou ovlivní podmínky brexitu.

Pomoci posílit bezpečnost by mělo dodržení závazku, že výdaje na obranu se postupně zvýší na 1,4 procenta HDP v roce 2020. Příští česká vláda by se měla snažit zvyšovat domácí spotřebu a životní úroveň, kvůli ochraně před suchem dodržovat podrobnou strategii vypracovanou současným kabinetem, ale také investovat do moderních technologií v dopravě, především do výstavby vysokorychlostních železnic, uvádí materiál. Doporučuje i pokračovat v realizaci Státní energetické koncepce, včetně přípravy dostavby nových jaderných bloků.

Materiál také obsahuje žebříček nejdůležitějších splněných programových priorit Sobotkovy vlády. Řadí mezi ně stabilizaci státního rozpočtu, snížení nezaměstnanosti, růst minimální mzdy, valorizaci penzí a zvyšování platů ve veřejném sektoru, zlepšení kvality a dostupnosti zdravotnictví, změny ve financování školství, zlepšení života rodin s dětmi, bezpečnosti, boj s korupcí a zrychlení čerpání Evropských fondů.