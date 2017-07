Praha - Česko se pokusí po odchodu Velké Británie z Evropské unie získat pro Prahu sídlo Evropského bankovního úřadu (EBA). Vláda dnes definitivně schválila podání přihlášky, řekl novinářům během jednání zmocněnec pro kandidaturu Karel Dobeš. ČR podle něj bude mít velkou konkurenci, jako svou výhodu prezentuje například bezpečnost a dobrou přístupnost hlavního města. Pro úřad má připravenou kancelářskou budovu nedaleko středu města, která bude dostavěna na začátku roku 2019. Jasno o tom, kam se EBA z Londýna přestěhuje, by mělo být v listopadu.

Dobeš novinářům řekl, že Česko řadu potřebných informací již nemusí dokládat, protože Praha pět let úspěšně hostí sídlo Evropské agentury pro globální navigační družicový systém (GSA). Právě kvůli zkušenostem se stěhováním GSA do Prahy jmenoval kabinet v červnu zmocněncem Dobeše. "Vláda zaručuje kontinuitu, tedy že by agentura mohla po odchodu z Londýna v ČR pokračovat," uvedl Dobeš.

Mezi kritéria pro hostitelské město patří také dostupnost a dostatek vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců agentur. Hodnotit se bude i přístup na trh práce, k sociálnímu zabezpečení a zdravotní péči pro děti a partnery zaměstnanců. Česko své výhody shrnuje v anglicky psané brožuře. "Velkým plusem Prahy je bezpečnost, Praha je jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Taky jsme podtrhli, že lidé, kteří pracují v GSA, jsou v Praze velmi spokojeni," řekl Dobeš. Vláda s Evropskou komisí řeší i možnou nevýhodu, že by zaměstnancům EBA po příchodu z Londýna významně klesly příjmy.

Podle průzkumu agentury Ipsos je Praha mezi 60 světovými metropolemi v atraktivitě pro bydlení, byznys a cestovní ruch na 30. místě. Nejlépe ji respondenti ze 26 zemí hodnotili v turistické oblíbenosti, kde jí patřilo 15. místo. Naopak u možnosti pracovního uplatnění se Praha umístila až v poslední třetině, v kategorii bydlení byla na průměru. Nejatraktivnějšími evropskými městy jsou podle průzkumu Londýn, Paříž a Curych. Praha je 15. z 22 porovnávaných metropolí.

EBA by v Česku sídlil v budově, která je zatím ve výstavbě. Kvůli specifickým požadavkům EBA na kanceláře a zasedací místnosti by úřadu nepronajímal budovu stát, ale soukromý subjekt. "Žádná přestavba budovy by v tom čase nebyla možná. Jedná se asi o 4000 metrů čtverečních, které musejí být volně přestavitelné," uvedl Dobeš.

Na postupu, který povede k rozhodnutí o novém sídle EBA a také Evropské lékové agentury (EMA), se dohodla před měsícem Evropská rada. Členské státy musejí podat kandidaturu do 31. července, následovat bude jejich nezávazné zhodnocení. V říjnu se uskuteční politická rozprava a v listopadu hlasování. Nejprve se bude rozhodovat o EMA, o kterou usiluje například Slovensko, vítěz se pak nemůže dál ucházet i o EBA.

Kandidaturu dnes podpořil europoslanec Luděk Niedermayer (za TOP 09). "Bylo by moc dobře, kdyby se vládě podařilo získat do ČR nějakou další evropskou instituci," uvedl. Jedná se však podle něj o ambiciózní cíl a šance ČR nezvyšuje to, že dává najevo skepsi ke konceptu bankovní unie. Doufá, že má vláda připravené argumenty a vyjednanou podporu. "Pokud ne, je otázkou, zda se nesoustředit na cíl, který je více reálně dosažitelný," konstatoval Niedermayer v tiskové zprávě.

EBA byl založen v roce 2011 v reakci na světovou finanční krizi. Působí jako regulátor bankovního sektoru v EU, jeho úkolem je mimo jiné formulovat a koordinovat bankovní pravidla.