Praha - Návrhem na zpřísnění povoleného obsahu některých chemických látek používaných v hračkách či věcným záměrem předpisu, který má upravit podobu sčítání lidu v roce 2021, se na dnešním zasedání bude zabývat vláda v demisi. Ministři budou probírat i návrh na novou podporu pro mikro, malé a střední zemědělské podniky či informace o rozšíření strategické průmyslové zóny Kvasiny.

Hračky pro nejmenší děti by měly být bezpečnější po sladění české legislativy s novými unijními směrnicemi. Nově bude doplněn limit chemické látky fenol, která dosud není v legislativě obsažena. Sníží se také limitní hodnota bisfenolu A (BPA) a olova.

Do příštího sčítání lidu by se podle návrhu Českého statistického úřadu (ČSÚ) museli znovu zapojit všichni lidé v Česku. Vyplňovat by ale měli mnohem méně údajů než v roce 2011. Místo 47 by jich mělo být 23. Vypadnout by mohla třeba otázka na víru či obor vzdělání. Zbývající potřebná data získá ČSÚ z registrů.

Kabinet má na programu i návrh, aby u Ústavního soudu nepodpořil snahu skupiny senátorů o zrušení nynějšího volebního systému do Sněmovny, nebo akční plán rozvoje sportu. Ten počítá s vytvořením agentury pro sport, která by měla na starosti sportovní agendu státu. Probírat budou ministři i makroekonomickou predikci ČR. Na jednání vystoupí eurokomisařka Věra Jourová k novému návrhu víceletého finančního rámce EU na léta 2021-2027 a k nové legislativě na ochranu osobních údajů (GDPR).