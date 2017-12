Praha - Vláda bez důvěry je podle ústavy plnohodnotná a může dělat jakékoliv kroky, a to včetně personálních změn. V TV Barrandov to dnes řekl prezident Miloš Zeman. Vláda Andreje Babiše (ANO) může i bez podpory Sněmovny zasahovat například do vedení státních podniků. Podle prezidenta Babiš v této souvislosti často zmiňuje například státní exportní pojišťovnu EGAP nebo Českou exportní banku.

Babišovi se nelíbí zejména problémový projekt hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya Enerji Elektrik v Turecku, na který poskytla úvěr právě ČEB a pojistil jej EGAP. Projekt byl hlavní příčinou loňské ztráty pojišťovny ve výši 1,25 miliardy korun. Pojistná angažovanost EGAP v případu je 16,1 miliardy Kč.

"Zrovna včera (ve středu) při svém jmenování připomínal, že díky nesprávné přípravě tohoto projektu, zfušovaného projektu, řekl bych méně jemně, jsme přišli o tučné miliardy korun. Jestli z toho vyvodí osobní odpovědnost těchto lidí, případně udělá reorganizaci těchto dvou institucí, tak se mu nelze divit," řekl Zeman.

Zeman jmenoval Babiše premiérem ve středu, jeho vládu pak jmenuje 13. prosince. O podpoře kabinetu chce nový premiér jednat s ostatními stranami, se žádostí o důvěru se na Sněmovnu obrátí v lednu. Ochotu tolerovat jeho menšinovou vládu ale za jistých podmínek dala zatím najevo pouze KSČM, ostatní strany to odmítají.

Zeman také uvedl, že se mu líbí záměr kandidátky na ministryni obrany Karly Šlechtové (za ANO), která chce poslat více vojáků do zahraničních misí. Podle prezidenta je to důležité zejména v Afghánistánu. "Pevně doufám, že k tomu dojde. Nemůžeme jedním koutkem úst prohlašovat, že jsme proti islámskému extremismu, a druhým koutkem úst říkat, že nechceme své vojáky v zahraničních misích. To je zbabělé, to je pokrytecké," uvedl.

V případě minulé vlády se prý jeho názory v 90 procentech shodovaly s ministerstvem zahraničí. Odlišně ale například vnímal protiruské sankce. "Prezident má právo na svůj názor, protože prezident podle ústavy spoluurčuje zahraniční politiku," dodal Zeman.