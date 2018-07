Praha - Menšinová vláda ANO a ČSSD získala důvěru Poslanecké sněmovny. Stalo se tak 264 dní po volbách. Česko ještě nikdy ve své historii nečekalo na tento okamžik déle. Dlouhé bylo i samotné jednání poslanců, které trvalo 16 hodin. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš požádal o důvěru pro svůj tým ve středu ráno, po celodenním maratonu projevů se poslanci dostali k hlasování až bezmála hodinu po půlnoci. Výsledek, který potvrdil očekávanou dohodu dvou vládních stran podpořenou komunisty, oznámil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) před půl druhou v noci.

Opozice považuje za alarmující, že poprvé od roku 1989 se na vládní moci podílejí komunisté a že v čele vlády stojí trestně stíhaný premiér. První Česká republika, která fungovala od roku 1993, podle středopravicových stran dneškem skončila. Obávají se, že dosavadní polistopadový vývoj je ohrožen. Vládní politici spolu s komunisty zase argumentují tím, že končí vleklá povolební nejistota a země už potřebovala stabilní vládu s důvěrou.

Video: Menšinový kabinet ANO a ČSSD má důvěru Sněmovny

12.07.2018, 08:20, autor: Beran Hynek, zdroj: ČTK

Babišův kabinet získal ve dvousetčlenné dolní komoře 105 hlasů od zákonodárců ANO, ČSSD a KSČM. Proti bylo 91 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Čtyři poslanci se hlasování nezúčastnili. K vyslovení důvěry stačila nadpoloviční většina přítomných poslanců. Z vládních zákonodárců odmítl vyslovit Babišovu kabinetu důvěru pouze bývalý úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec, který se jednání nezúčastnil, kvůli pobytu v zahraničí chyběl i poslanec ANO Jiří Mašek. Nečekaně nehlasoval ani komunista Zdeněk Ondráček. Z opozičního tábora chyběl jen Petr Pávek (STAN).

Videopřenos ze schůze Sněmovny:

Opoziční poslanci vládu mnoho hodin kritizovali, protestovat přišlo i několik stovek demonstrantů, kteří se sešli na Malostranském náměstí a večer se přesunuli před budovu Sněmovny. Kritikům vadí hlavně fakt, že poprvé v polistopadové historii je vláda závislá na aktivní podpoře komunistů. Poukazovali i na trestní stíhání premiéra a informace, že Babiš spolupracoval s komunistickou StB, což premiér odmítá.

Hned ráno přišel do Sněmovny podpořit vládu prezident Miloš Zeman. Poté mluvil Babiš, během hodiny a 40 minut prezentoval a obhajoval vládní program. Opozice naopak podrobila jeho tým a její programové prohlášení po mnoho hodin kritice, která několikrát vyústila v ostré osobní polemiky.

Video: Zemanův projev ve Sněmovně

11.07.2018, 11:38, autor: Beran Hynek, zdroj: ČTK

Jednání Sněmovny provázely od rána až hluboko do noci protesty. Na Malostranské náměstí dorazily stovky lidí. Demonstranti dávali najevo především nesouhlas s tím, že vládu podpořili komunisté, některé transparenty a hesla kritizovaly Zemana, hnutí ANO či Babiše. Lidé si s sebou přinesli píšťalky, vlajky, transparenty a fotografie lidí, které komunistický režim popravil. Večer se přesunuli přímo před budovu dolní komory ve Sněmovní ulici, hlasité skandování a pískot byl slyšet i sídle dolní komory.

Dvě hodiny před půlnocí vyšel před Sněmovnu i Babiš. Když ho účastníci vypískali a házeli po něm předměty, vrátil se po krátké chvíli zpátky do budovy. Poté se pustil do ostré polemiky s předsedou poslanců TOP 09 Miroslavem Kalouskem, kterého mimo jiné označil za zloděje a ožralu. Konflikt obou rivalů bude mít zřejmě soudní dohru, protože Kalousek se chce proti Babišovým tvrzením, které označil za pomluvy, bránit v civilním sporu.

Babiš se pustil do Kalouska, označil ho za zloděje a opilce

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu na plénu Sněmovny ostře pustil do předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, tykal mu a označil ho za "zloděje zlodějského" a ožralu. Ministerský předseda reagoval na Kalouskova slova o tom, že Babiš v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. Kalousek později naznačil, že chce Babiše pohnat k soudu.

"Jedná se o pomluvu, kde důkazní břemeno musí nést ten, kdo pomluvu vysloví. Ale to bude civilně-právní spor mezi mnou a panem předsedou vlády, k té omluvě bude přinucen, nemůže to skončit jinak, protože důkazy držím v ruce," uvedl předseda frakce TOP 09.

Babiš se pustil do Kalouska potom, co se do Sněmovny vrátil z demonstrace proti své vládě podporované komunisty. Účastníci premiéra vypískali a házeli po něm předměty.

Video: Babiš se pustil do Kalouska, označil ho za zloděje a opilce

11.07.2018, 23:00, autor: Hynek Beran, zdroj: Video/ČTK

"Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech," prohlásil Babiš. Kalousek předtím premiérovi taky řekl, že "kňourá a fňuká", a řekl mu, že chlap mluví i s lidmi, kteří mají jiný názor. "Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor," zdůraznil Kalousek.

Babiš řekl, že chtěl demonstrantům ukázat novinový článek z roku 2006 o tom, že Kalousek je pro vládu tolerovanou komunisty. "Vy mi taky celý den vykládáte o komunistech? Chtěl jsem to demonstrantům přečíst. Začali po mně házet láhve. Co je to za pokrytectví?" rozohnil se ministerský předseda. "Zařiďte, aby na mě ti vaši kámoši neřvali a neházeli lahve," pokračoval.

Ministerský předseda také opět odmítl, že by za bývalého režimu spolupracoval s komunistickou tajnou Státní bezpečností. "Vy my tady nebudete nadávat do estébáků, já jsem žádný estébák nebyl," řekl očividně rozrušený Babiš.

Kalousek pak prohlásil, že se kvůli Babišově nařčení z opilosti podrobil testu a obrátí se na mandátový a imunitní výbor. Zároveň zdůraznil, že v roce 2006 s komunisty o podpoře vlády ČSSD a KDU-ČSL nevyjednával. Kalousek tehdy lidovce vedl.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik pak podotkl, že "je zcela určitě jedno", kdo s ním v roce 2006 vedl rozhovor o komunistické podpoře vlády ČSSD a KDU-ČSL. Uvedl to na výzvu Kalouska, aby dosvědčil, že nynější předseda poslanců TOP 09 to nebyl. Kováčik ale také sdělil, že jednání se uskutečnilo tak, jak to s odkazem na novinový článek uvedl Babiš. "Svědčím, že skutečně tak to proběhlo, noviny by přece ani tehdá nelhaly," dodal Kováčik.

Opoziční poslanci v reakci na Babišova slova vůči Kalouskovi premiéra vyzývali, aby se choval slušně. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by premiér neměl debatu omezovat na svůj dlouholetý osobní spor s Kalouskem. Šéf lidovecké frakce Jan Bartošek Babišovi vzkázal, že svým projevem odhalil svoji pravou tvář. "Vaše arogance, tykání a urážení dehonestuje Poslaneckou sněmovnu, vy jste ten, kdo snižuje hodnotu parlamentní demokracie," pronesl.

Premiéra označil Bartošek za hanbu Sněmovny. "Můžete se ohánět tím, že jste nebyl u StB, jak chcete, ale z toho, že jste byl u komunistů, z toho se nevyvléknete," dodal Bartošek.