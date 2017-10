Praha - Vláda a zástupci automobilového průmyslu dnes podepsali memorandum, které má tuzemským výrobcům vozidel usnadnit vývoj nových technologií a udržet krok se zahraničními výrobci. Memorandum se zaměřuje na tři oblasti vývoje automobilového trhu, kterými jsou vývoj elektromobilů, plně a částečně autonomních vozidel a rozvoj digitalizace. Zajištění budoucnosti českého automobilového průmyslu má zásadní vliv na české hospodářství a zaměstnanost. Na dnešním setkání s novináři to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

"Alternativní paliva, zpřísňování emisních limitů nejde zastavit. Koncerny proto musí investovat do elektromobility, digitalizace a autonomních vozidel," uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Bohdan Wojnar. Jde o celosvětové trendy, do těchto oblastí investují i další země, Česko by v tom nemělo zůstat pozadu, dodal.

Podle Sobotky automobilový průmysl v Česku zaměstnává přímo 150.000 lidí, nepřímo ale vytváří pracovní místa pro zhruba 400.000 lidí. Výroba aut je zároveň významným exportním oborem, tvoří čtvrtinu celkového tuzemského exportu a vytváří devět procent HDP, řekl dále premiér.

Konkrétní opatření, ke kterým se dnes vláda a zástupci průmyslu zavázali, jsou například výstavba sítě dobíjecích stanic pro elektromobily, na nichž se bude vláda i nadále finančně podílet. Zatraktivnit elektromobily pro jejich potenciální kupce mají i různá zvýhodňování těchto vozů.

"Kromě mixu veřejné podpory a soukromých peněz pro výstavbu dobíjecích stanic je potřeba pracovat například na legislativě, která by mohla přispět k rozvoji nových technologií," uvedl Wojnar. Páteřní síť rychlodobíjecích stanic je podle něho nezbytná pro změnu uvažování lidí, kteří kvůli její absenci preferují vozidla se spalovacími motory.

Vznik husté sítě dobíjecích stanic je navíc potřeba proto, že ČR je významnou tranzitní zemí, doplnil Sobotka.

Vláda se rovněž bude snažit vytvořit podmínky proto, aby tuzemští výrobci mohli testovat nová autonomní vozidla na zkušebním polygonu přímo v Česku.

Memorandum přivítal i předseda představenstva automobilky Škoda Auto Bernhard Maier. "Náš průmysl nyní prochází největší proměnou ve své historii. V příštích pěti až deseti letech očekáváme více změn než v posledních 50 letech. Proto považuji toto memorandum za významný milník," řekl ČTK. Podle něj je třeba vytvořit rámcové podmínky pro nové výzvy, s nimiž se automobilový průmysl potýká. Memorandum považuje za důležitý pilíř, který umožní zachovat pracovní místa v Česku.

České automobilky v současnosti dosahují rekordně nejvyšších objemů výroby. Podle Wojnara je ale potřeba, aby právě v tomto období nezaspaly technologický vývoj a položily základy pro budoucí prosperitu.

Tržby tuzemských automobilek a dodavatelů dílů loni meziročně vzrostly o 12 procent na rekordních 1,02 bilionu Kč. Objem vývozu stoupl o 11 procent na 865 miliard Kč. Podíl exportu na tržbách se od roku 2009 navýšil o šest procentních bodů na současných téměř 85 procent. Každých 23 sekund se v Česku vyrobí jedno auto, celkem jich loni bylo rekordních 1,34 milionu.